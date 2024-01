OpeDay al Tattoli De Gasperi tra innovazione e tradizione

Dopo la pausa natalizia, l'Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, sempre al centro dell'attenzione istituzionale e mediatica per il processo continuo e permanente di rinnovamento, di apertura, trasparenza ed accessibilità, l'unico istituto cittadino non coinvolto nel programma regionale di riordino e dimensionamento, riprende le attività didattiche e dà il via agli OPEN DAYS di Gennaio 2024, in vista delle imminenti iscrizioni al prossimo a.s. 2024-25, a partire dal 18 gennaio fino al 10 febbraio 2024.La grande famiglia del Tattoli De Gasperi aprirà le porte alla cittadinanza per presentare nuovi ambienti scolastici dal concept funzionale ed efficiente, e la variegata offerta formativa per il prossimo anno scolastico 2024-25 nelle scuole dell'infanzia BELVEDERE E POLIVALENTE, primarie TATTOLI e VIA GRAVINA e secondaria di I grado A. DE GASPERI.Domenica 14 gennaio dalle ore 10 open day delle scuole dell'Infanzia Belvedere e Polivalente, giovedì 18 gennaio dalle ore 17 sarà la volta delle scuole primarie Tattoli e Via Gravina, domenica 21 gennaio a partire dalle 10 sarà la volta della scuola sec. di I grado De Gasperi.Tante le novità tra innovazione e tradizione, sperimentazione ed attenzione costante verso il mondo dell'infanzia e della preadolescenza, secondo un modello pedagogico- educativo forgiato sul sapere, saper fare, saper essere, aperto ed interconnesso con l'ambiente, attraverso una didattica fluida, inclusiva e sostenibile.● Presso il Tattoli De Gasperi si sperimentano costantemente PERCORSI MUSICALI; la scuola sec. di I gr. De Gasperi si fregia di essere l'unica istituzione della città di Corato autorizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale quale SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE, con lo studio di quattro specialità strumentali, tromba, percussioni, pianoforte e chitarra. Una prassi consolidata che si estende anche ai segmenti dell'infanzia e della primaria, favorendo l'apprendimento pratico della musica corale e strumentale, ai sensi del DM 8/11 e del D. Lgs. 60/2017, sin dalla tenera età.I quattro plessi sono dotati di Auditorium, teatri, sale polifunzionali recentemente allestite con dotazioni altamente professionalizzanti, fiore all'occhiello dell'intera città.● Altrettanta attenzione per lo studio delle lingue: Il Tattoli De Gasperi è infatti Preparation ed certification center Cambridge, con training di madrelingua inglese dalla scuola dell'infanzia alla primaria alla secondaria di I grado; mentre per lo studio della seconda lingua propone lo SPAGNOLO (la De Gasperi è l'unica scuola di Corato che propone come seconda lingua comunitaria lo Spagnolo, sin dalla scuola primaria), o il Francese ( per il quale avvia collaborazioni con l'Alliance Francaise e con l'USR Puglia per il lettorato in Madrelingua).Il plesso De Gasperi è dotato all'uopo di un laboratorio linguistico di ultima generazione, a disposizione per gli alunni dell'intero comprensivo.● Dotata di ampi spazi ed ambienti, propone inoltre per tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, un tempo scuola dilatato, dal valore fortemente formativo, il TEMPO PIENO con la MENSA SCOLASTICA all'infanzia e alla primaria, ed il TEMPO PROLUNGATO con la MENSA SCOLASTICA alla DE GASPERI ( la De Gasperi è l'unica scuola di Corato con tempo prolungato e mensa).● La scuola sec. di I gr. De Gasperi aderisce a Reti nazionali, come la Rete delle scuole a CURVATURA SPORTIVA, (unica nell'hinterland), destinando un surplus di ore gratuite all'attività motoria, mostrando così una particolare sensibilità verso la crescita psicofisica e mentale del bambino, lo sviluppo cognitivo che ne deriva dall'approccio ludico allo sport, con il conseguente miglioramento di attenzione, concentrazione,socializzazione.Il Tattoli De Gasperi è dotato di tre palestre coperte, riscaldate e di due aree sportive all'aperto, luogo di elezione anche per le società sportive del territorio.● Importante il processo di raccordo tra la tradizione e la digitalizzazione nel Comprensivo Tattoli De Gasperi, rispettoso delle origini e delle radici nella classicità (dal primo anno di scuola secondaria nel curriculum previsto anche lo studio del LATINO), non rinuncia ad uno sguardo dilatato verso la "generazione connessa".Ogni ambiente, aula e laboratorio, è fornito infatti di strumenti digitali, monitor touch, pc e tablet (anche in comodato d'uso), di laboratori di informatica e roboticadigitale, con stampanti 3D.Il Tattoli De Gasperi è inoltre Centro certificazioni IdCert per le competenze informatiche sin dalla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.● Ogni plesso è dotato di innovation hubs, laboratori, biblioteche per una in ed out education, a disposizione di tutti gli studenti del comprensivo.Alla De Gasperi il laboratorio d'Arte, luogo di comunicazione, all'avanguardia per lo sviluppo di capacità espressive e della manualità fine, per una stimolazione sensoriale e visiva, attraverso la Pittura, le Arti applicate, la Ceramica;Nei quattro plessi biblioteche fisiche, all'aperto ed on line, ( il comprensivo aderisce alla rete delle Biblioteche scolastiche della Puglia) per approfondimenti, momenti di lettura e di incontri con gli autori;laboratori di informatica e Laboratori STEM scientifico-tecnologici, Aule natura, frutteti ed orti didattici, percorsi sensoriali, open air e l'aula multisensoriale con metodologia Snoezelen, volto a sviluppare la percezione in pazienti con disabilità intellettive, per una stimolazione attraverso luci, suoni, colori, sapori e manipolazioni, al fine di creare suggestioni attraenti che incrementino la percezione ( Il Tattoli De Gasperi aderisce alla Rete nazionale Snoezelen).● Pilastro educativo del Tattoli De Gasperi è la continuità didattica tra i diversi ordini di scuola, obiettivo essenziale e pilastro educativo fondante per un'azione educativa di qualità, attenta ai bisogni degli alunni nel loro percorso formativo progressivo che scopra, valorizzi le competenze e insieme riconosca la specificità di ciascun talento e le inclinazioni dei piccoli in fieri.La continuità tra ordini di scuola costituisce il filo conduttore, significa per un bambino sicurezza affettiva, significa famiglia, significa casa, graduale progredire e sviluppo dello studente in formazione, consolidamento di sistemi relazionali, regole, responsabilità, disciplina ( un occhio attento è riposto sul rispetto delle regole, sull'educazione civica e alla cittadinanza).una scuola, il Tattoli De Gasperi, 4.0 next generation, bella, inclusiva, sostenibile, transdisciplinare ed interdisciplinare di qualità, aperta tutto l'anno, per una generazione di qualità.