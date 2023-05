L'influencer Marco Togni a spasso per le vie di Corato

"Il forno è enorme, praticamente più grande del negozio stesso e c'è un profumo magnifico. Si chiama Forno a Legna Castrigno e oltre al pane, qua creano delle focacce fantastiche. Se siete vicini a Corato, venite a vedere che magia!"Questo è quanto scrive Marco Togni, famoso influencer trentino, ma residente a Tokyo, che da anni fa conoscere le meraviglie del Sol Levante a milioni di fans in tutta Italia.I suoi video, ricchi di aneddoti sulla cultura orientale e fruibili a tutti, mostrano quotidianamente usi e costumi giapponesi, e qualche settimana fa sui suoi canali social aveva preannunciato un viaggio nella nostra Puglia.Il fatto è divenuto virale, in quanto il Togni è rimasto bloccato per ore in aeroporto per via di un biglietto errato (sul ticket c'era scritto Bali e non Bari).Dopo aver girato la nostra regione, ieri Marco Togni ha visitato la nostra Corato e sul suo popolarissimo profilo Facebook ha postato la foto del forno Castrigno (conosciuto dai coratini come "Battaglia").Una pubblicità non da poco per la nostra città, considerando il bacino di ben 2 milioni di followers che il travel influencer vanta tra Facebook, Instagram, Tiktok e YouTube.