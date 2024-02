L'Oriani-Tandoi e scuole del territorio:  una solida rete contro il bullismo e il cyberbullismo

Entra nel vivo il progetto "UNA RETE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO" promosso dalla Regione Puglia, Dipartimento Welfare (approvato con determinazione dirigenziale N. 877 dell'11.10.2022) per la messa in campo di azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione dell'art. 13 L.R. n. 51/2021 e della L.R. n. 50/2018".Il progetto, che si avvale della collaborazione dell'associazione culturale FOS, ha coinvolto attivamente diverse scuole del territorio che si sono costituite in rete: l'I.I.S.S. Oriani – Tandoi, scuola capofila del progetto, l'I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi, l'I.C. Imbriani-Piccarreta, l'I.C. Cifarelli-Santarella e l'I.C. Battisti-Giovanni XXIII.Rilevanti sono le finalità che il progetto si propone di perseguire. Prioritaria è la necessità di implementare le pratiche già in atto per il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo il coinvolgimento degli studenti e la comunicazione in un'ottica di continuità tra scuola secondaria di primo e secondo grado.Pertanto, si è partiti da un'attività di focus group con i docenti coinvolti, finalizzata a individuare le buone pratiche in atto e i miglioramenti che possono essere adottati. A partire dalla condivisione delle pratiche attuate nelle scuole, si sta procedendo con l'analisi di studi di caso proposta dai formatori, volta a individuare gli interventi di implementazione grazie alla mediazione di diverse professionalità: il dott. Pietro Battipede – (già vice questore) il dott. Giuseppe Loiodice (Comandante Polizia Municipale di Corato), il dott. Agostino Picicco (giornalista, scrittore) e il prof. Gianluca Simonetta (Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Firenze).I docenti così formati e i formatori esterni hanno attivato percorsi rivolti a un gruppo di studenti del biennio della scuola superiore come peer tutor nei confronti degli alunni della scuola secondaria di primo grado. In tal modo, il progetto persegue azioni di contrasto del bullismo del cyberbullismo muovendosi lungo due direttrici: da un lato formare studenti e studentesse all'utilizzo consapevole della rete internet e al riconoscimento delle diverse forme di bullismo e di cyberbullismo, dall'altro promuovere l'educazione a corrette relazioni interpersonali e stimolare lo sviluppo di una identità comunitaria che favorisca la qualità delle relazioni instaurate, sia all'interno della scuola sia nella comunità sociale di riferimento.Il progetto UNA RETE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO è una delle numerose attività che il Liceo Oriani da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.Per conoscere quest'ultimo, i progetti, le iniziative, gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il nostro sito web www.orianitandoi.it e i nostri profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/