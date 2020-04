Il centro ascolto famiglia continua a lavorare per il sostegno psicologico e sociale

Il Centro Ascolto Famiglia Nicolaus (CAF), servizio del Piano Sociale di Zona 3 e gestito dall'ATI Gea, Progetto Città e Nympha, è attivo in modalità on line in favore di tutti i cittadini residenti nei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.In particolare, sarà attivo il servizio di ascolto e sostegno psicologico a cura dello psicologo del centro e il servizio di ascolto a sostegno sociale a cura dell'assistente sociale referente.I suddetti servizi, gratuiti, saranno erogati telefonicamente o attraverso l'utilizzo della piattaforma Skype.Lo psicologo e psicoterapeuta dott. Domenico Amorese sarà raggiungibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 al contatto telefonico 345 5690878 e al contatto skype sosteniamoci@cooperativageabari.it - email sosteniamoci@cooperativageabari.it.L'assistente sociale dott. Francesca Tota sarà raggiungibile il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 14.30 al numero 3533614632 o ai contatti skype sosteniamoci@cooperativageabari.it - email sosteniamoci@cooperativageabari.it.E' possibile seguire le attività del CAF attraverso la pagina FB (Centro Ascolto Famiglia - Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi)