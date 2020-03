Attiva la consulenza on line per donne in attesa e neomamme

A cura dell'Ordine Interprovinciale delle Ostetriche Bari/BAT è stato attivato il servizio "Io sono online, tu resta a casa", una rete di consulenza online per fornire sostegno a donne in gravidanza e neomamme nel post partum e per l'allattamento.Ostetriche dell'ordine della Bari e della Bat sono infatti a disposizione per consulenze gratuite telefoniche, anche in videochiamata, su tutto il territorio metropolitano, per fronteggiare questo periodo di difficoltà per il Cov 2.Il servizio offre assistenza, supporto, informazioni specifiche e qualificate, consigli e suggerimenti a donne incinte e neomamme con l'obiettivo di contenere il più possibile le visite ai pronto soccorso dei punti nascita.Il servizio è gratuito e le consulenze si tengono via Skype o via WhatsApp. Responsabile del servizio per Corato è la dott.ssa Marilena Ventura, la consulenza è attiva tutti i giorni dalle 16.00 alle 23.00, tranne il giovedì, al numero 3400653991.