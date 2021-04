Centri di ascolto per famiglie, riparte l'attività al pubblico

Riprende l'attività al pubblico dei Centri di Ascolto per le Famiglie e dei Centri Aperti Polivalenti per Minori dell'Ambito Territoriale dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, con la gestione dell'A.T.I. Cooperative Sociali Shalom - Vivere Insieme.I Centri per le Famiglie offrono attività di ascolto, sostegno e accompagnamento per adulti, minori e famiglie del territorio. In sinergia con i servizi socio-sanitari territoriali, rappresentano una risorsa a forte caratterizzazione preventiva per sostenere le famiglie e per promuovere le loro risorse. Al loro interno è attivo lo sportello di segretariato sociale e informativo sui servizi e sulle risorse del territorio, dove un'assistente sociale è disponibile ad accogliere e rispondere adeguatamente al bisogno dell'utenza; sono altresì presenti uno psicologo ed una mediatrice familiare per far fronte a situazioni di crisi e conflittualità, garantendo ascolto e accoglienza, sostegno psicologico, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e spazio neutro.Inoltre, in collaborazione con i Centri Aperti Polivalenti per Minori, gli enti locali privati e del Terzo Settore, saranno promosse attività laboratoriali per favorire una cultura della partecipazione, la costruzione di reti relazionali tra persone e incentivare nuove forme di attenzione alla famiglia.I Centri Aperti Polivalenti per Minori, aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, offrono ai minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni la possibilità di fruire del Servizio di Sostegno Scolastico, sotto la supervisione di personale specializzato ed educatori professionali, oltre che una vasta gamma di attività ricreative e laboratoriali.Figurano tra i laboratori previsti: arte, ballo, canto, orienteering, spazio rosa di consulenza per le ragazze, progetti di contrasto al bullismo, orientamento scolastico e professionale, educativa di strada. I Centri, dunque, si propongono di assicurare un punto di riferimento locale permanente per lo sviluppo di attività rivolte alla famiglia ed ai minori e di prevenire fattori di rischio che possono presentarsi nei percorsi di crescita degli individui e del sistema famiglia, con l'obiettivo di promuovere, al contempo, forme di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.I Centri sono siti in:Corato: Centro per le Famiglie e Centro Aperto Polivalente per Minori Via Tuscolana n.2 – recapito Centro Famiglie: 353/3614632, recapito Centro Aperto Polivalente per Minori: 388/4248657;Ruvo di Puglia: Centro per le Famiglie e Centro Aperto Polivalente per Minori Via Martiri delle Foibe n.29 - recapito Centro Famiglie: 353/3614632, recapito Centro Aperto Polivalente per Minori: 328/7720353;Terlizzi: Centro per le Famiglie e Centro Aperto Polivalente per Minori Viale dei Garofani, snc -recapito Centro per le Famiglie: 353/3614632; recapito Centro Aperto Polivalente per Minori: 327/9170778