Buoni spesa, ecco il bando per le persone in difficoltà

La guida per richiedere il contributo

Si informano, i cittadini che, a partire dalle 9 di questa mattina, 15 aprile 2021 è possibile presentare domanda per ottenere i buoni spesa, utilizzabili negli esercizi commerciali convenzionati, per l'acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici, per l'igiene e la cura della persona e della casa.

Ecco elencati i requisiti per l'accesso:

- Nel mese di marzo 2021 non aver avuto un reddito netto, in qualsiasi modo percepito, superiore a 600 € (nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona) più 200 € per ogni componente aggiuntivo - fino ad un tetto massimo di 1.400 €;

- Alla data del 31 marzo 2021, non disporre sui conti correnti famigliari di risparmi superiori a 3.000 € (nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona) più 1.000 € per ogni componente aggiuntivo, fino ad un tetto massimo di 7.000 €.

-

Importo dei buoni spesa:

- In caso di nucleo con un solo componente: 150,00 €;

- In caso di nucleo con due componenti: 300,00 €;

- In caso di nucleo con tre componenti: 450,00 €;

- In caso di nucleo con quattro componenti: 600,00 €;

- In caso di nucleo con cinque o più componenti: 750,00 €

Tempistiche e modalità di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 30/04/2020 all'indirizzo web: https://corato.bonuspesa.it

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 080.9592406 / 080.9592407 /

080.9592429 / 080.9592408 / 080.9592282 / 080.9592402 / 080.9592454, dal lunedì al venerdì (9.00-12.00) e il martedì e giovedì (16.00-17.30).

È stato pubblicato oggi, sull'albo pretorio del Comune di Corato, l'avviso di Bando per Buoni spesa in favore di famiglie in condizione di disagio economico.