La Brigata Pinerolo prepara la cena solidale al parco comunale

Una serata nella zona adiacente il Parco Comunale di Corato ,una festa conviviale organizzata dall'Amministrazione Comunale e dal Comando della Brigata Meccanizzata Pinerolo con la collaborazione della Caritas Cittadina, della Croce Rossa Italiana-Molfetta e del Centro Aperto Diamoci Una Mano.Soddisfatto il generale di brigata Yuri Grossi che per il terzo anno consecutivo con i suoi uomini ha dato supporto a questa cena solidale"Noi abbiamo dato semplicemente un contributo, ci racconta il Comandante della Pinerolo,un supporto all'iniziativa del Comune di Corato per una cena solidale.Non è assolutamente la prima volta e noi per queste iniziative ci siamo sul territorio pugliese non solamente su Corato ma su tutte le province della Puglia.Visto che l'iniziativa dell'anno scorso ha dato ottimi risultati ,siamo tornati per le persone meno abbienti, che sono chiaramente una priorità non solamente per la società e le istituzioni militari ma per tutti,e noi militari diamo il nostro contributo.Noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo.Abbiamo organizzato una cucina campale con delle tende per fornire un miglior comfort per la consumazione del pasto.Poi i nostri operatori alla cucina stanno provvedendo a fornire in base alle pietanze e alle derrate alimentari che il comune ha raccolto ,da aziende che hanno sostenuto l'iniziativa ,il pasto serale in questa serata prima delle festività.