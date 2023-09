La cantautrice ReVersa, da Corato ad "Amici 20"

Corato ed i talent, un connubio sempre più frequente: qualche giorno fa, qui vi avevamo parlato dei Monarchs, band pugliese che ha partecipato ad X-Factor con un coratino in formazione.Ieri, da Sky a Mediaset, è toccato alla cantautrice ReVersa confrontarsi con la scuola più famosa d'Italia, quella di, 21 anni, ha portato il suo inedito "" davanti ai severi giudici della trasmissione condotta da Maria De Filippi e, sebbene non sia riuscita a conquistare l'ambito banco, ha ben figurato.L'eccessiva severità della giudice Anna Pettinelli ha interrotto anzitempo la frizzante esibizione della giovane cantautrice coratina, che comunque ha ben figurato su un palcoscenico difficilissimo. Resterà certamente nel bagaglio di questa giovane artista dal futuro roseo, la bella esperienza.«ReVersa è un nome che la rappresenta e definisce al cento per cento, in quanto tende spesso a fare tutto al contrario». Così Maria De Filippi presenta al grande pubblico ReVersa, classe 2002, studentessa di canto al conservatorio. Dopo essersi fatta le ossa in vari festival canori (nel 2015 vince la 27° edizione della Nota D'Oro), la cantautrice inizia a spopolare sui social con cover di brani famosi, in cui ci aggiunge un po' della sua penna romantica e molto caratteristica. Nel 2021 esce il suo primo singolo " Comfort Zone ", seguito da "ASAP", "Fase Rem" e "29 Maggio". Ad Amici, nella puntata andata in onda ieri, ha cantato per la prima volta "Peter Pan".Ci auguriamo che l'esperienza di Amici sia solo la prima tappa di una splendida carriera. In bocca al lupo, ReVersa!