"Nozze di sangue", conto alla rovescia per lo spettacolo a Bisceglie

Tutto pronto per l'omonima opera di Federico Garcia Lorca "Nozze di sangue", lo spettacolo di teatro e canzoni diretto da Gianluigi Belsito, con la direzione musicale di Vanna Sasso. L'evento, con protagonisti anche due attori coratini (Marco Jacopo Montaruli e Antonio Quercia), si terrà nel pomeriggio di domenica 29 maggio, a partire dalle ore 18:30 al Politeama Italia di Bisceglie, già quasi sol out.



Frutto di un laboratorio per adulti tenuto dalla compagnia "Teatro del Viaggio" e dalla Nuova Accademia Orfeo al Circolo Unione, la messinscena coniuga il linguaggio espressionista del poeta, riadattato dallo stesso regista, con una serie di brani pop interpretate dal vivo. Canzoni di Elisa, Maneskin, Giorgia, Massimo Ranieri, Mahmood, Le Vibrazioni, Francesca Michielin, Madame che arricchiscono e commentano musicalmente la storia di una Madre, ricca possidente a cui sono stati uccisi il marito e un figlio in una faida, che vede l'altro figlio prossimo al matrimonio con una giovane e bella contadina la quale, qualche anno prima era fidanzata con Leonardo, un ragazzo appartenente proprio alla famiglia rivale. Le nozze avranno luogo ma con un finale inaspettato, complici un bosco nebbioso, la Luna che illumina l'ardire degli amanti e una Mendicante che cela le sembianze della Morte.



L'idea di Gianluigi Belsito è quella di utilizzare pochi elementi scenografici, ruotando intorno a simboli che partono anzitutto dai colori, l'ingenuo candore del bianco, la fosca passione del rosso, il luttuoso imperversare del nero.



Gli altri personaggi e interpreti: Daniela Belsito (la Prima Vicina), Michelangelo Camero (Leonardo), Wilma De Feudis (la Sorella), Maria Giulia Dell'Olio (la Madre della Sposa), Nadia Di Liddo (la Domestica), Lucia Favuzzi (la Moglie), Cindy Gjergji (la Sposa), Isa Papagni (la Madre), Silvia Piazzolla (la Luna), Marta Ranieri (la Seconda Vicina), Chiara Scarcelli (la Suocera), Girolamo Spagnoletti (il Padre della Sposa), Sabrina Squeo (la Ragazza), Sonia Storelli (la Mendicante).