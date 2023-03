Il 10 Marzo al Liceo Artistico, Giuliano Ciliberti con “L’in… canto delle Donne”

Un omaggio alla figura della donna attraverso l'arte maestra della musica: questo il perno del recital che il 10 marzo prossimo andrà in scena presso l'Auditorium del Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" a Corato, alle ore 20."L'in… canto delle Donne" di e con Giuliano Ciliberti realizzerà un percorso inclusivo al femminile, con focus sui grandi cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. L'evento, organizzato dalla FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) BPW Italy – sezione di Corato, si ingioiella nella programmazione avviata lo scorso novembre con la realizzazione dello spettacolo "Dio c'è", excursus semiserio sulla violenza contro le donne. A pochi giorni dalla Festa Internazionale della Donna, l'8 marzo, gli spazi dell'istituto scolastico riconfermano il proprio impegno in materia di creazione di una cultura del rispetto e dell'inclusione, grazie alla sensibilità del Dirigente Scolastico. La serata, in collaborazione con Adisco, Agorà 2.0, Rotary Club Corato, Avis Corato e Sporting Club Corato, sarà accessibile in LIS (Lingua dei segni italiana) dai Performer Graziana De Mola e Davide Falco.La musica e il teatro, così, si riconfermano unione inclusiva per veicolare temi di rilevanza sociale e culturale, grazie all'impegno di enti e istituzioni. Giuliano Ciliberti, è un cantante e attore barese da oltre vent'anni parte della compagnia del comico Nicola Pignataro. Attraverso l'esperienza acquisita nel tempo, porta in scena da oltre dodici anni spettacoli di varietà dedicati alla Rai e recital che celebrano ed esaltano grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. L'artista che calcherà le assi del palco coratino proporrà un repertorio interamente dedicato alle signore della canzone e a tutte le donne, omaggiandole attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale, da Lei di Charles Aznavour a Donna di mia Martini, passando attraverso il repertorio di Ornella Vanoni, Mina, raffaella Carrà, Milva e tante altre donne straordinarie che hanno reso unica la canzone italiana agli occhi del mondo intero.Per informazioni: 320 856 1420 oppure rivolgersi presso Talia, in via De Gasperi 6, Corato o contattare le associazioni partner dell'iniziativa.