Aldo Mangione, batterista di Corato ad X-Factor con la sua band

Dalla cameretta al palco di X-Factor. I Monarchs hanno partecipato alle auditions del celebre talent show che andranno in onda a partire da giovedì 14 settembre su Sky uno.Arriva da Corato uno dei ragazzi della band: si tratta di Aldo Mangione, batterista di 23 anni. Gli altri tre "Monarchs" sono Marco Mastropierro (voce), Carlo D'Addato (chitarra) e Adriano Portoso (basso), tutti e tre biscegliesi, che insieme portano avanti da diversi anni questo progetto davvero interessante che spazia dal pop al rock e hanno anche iniziato a rilasciare degli inediti. Si sono presentati davanti alla giuria del programma, composta quest'anno da Fedez, Morgan, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini, con la speranza di strappare un pass per gli Home Visit.Tra le novità, c'è il fatto che i giudici che trascorreranno due giorni insieme ai ragazzi per approfondire la loro conoscenza in occasione degli Home Visit. Per quanto riguarda i Bootcamp, si è introdotto un nuovo metodo di selezione: per la prima volta, ciascun giudice comporrà personalmente la sua squadra. Il 26 ottobre segnerà l'inizio delle fasi live.