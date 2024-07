La forza delle parole tre spettacoli in tre giorni

Powered by

Il focus della manifestazione riguarda l'importanza delle parole nella nostra quotidianità attraverso la commistione di linguaggi diversi tra teatro, musica e letteratura.Rientra nel cartellone estivo "Sei la mia Città" la manifestazione "La forza delle parole" organizzata dall'associazione culturale Ilibridimedea con il patrocinio del Comune di Corato. Il focus è sull'importanza delle parole nella nostra quotidianità attraverso la commistione di linguaggi diversi tra teatro, musica e letteratura.La manifestazione si articola in tre spettacoli diversi.Sabato 13 luglio andrà in scena lo spettacolo "La forza delle parole" (se i poeti facessero l'amore non perderebbero tempo a raccontarlo), spettacolo del genere stand-up comedy scritto e interpretato da Franco Caprio.Domenica 14 luglio sarà la volta del reading musicale Napulè – I mille colori di Pino Daniele di e con Fulvio Frezza e Domenico Mezzina, chitarra e voce.Terzo e ultimo appuntamento lunedì 15 luglio con Luciana De Palma, Federico Lotito, Mariella Sivo e Tiziana Tandoi che rappresenteranno la magia delle parole accompagnati dalla musica del M.o Luigi Palumbo. Special guest l'attore tranese Michele Lattanzio con il monologo liberamente ispirato allo spettacolo "Volevo fare Amleto" di Stefano Tosoni con la musica di Fabio Capponi.