La crociata dei bambini l'albo illustrato per raccontare la Shoah

Come raccontare la Shoah ai ragazzi? Come spiegare ciò che è accaduto a coloro che saranno i futuri custodi della memoria?Attraverso un albo illustrato scelto con cura: "La crociata dei bambini" di Bertolt Brecht edita da Orecchio Acerbo con le illustrazioni di Carme Solé Vendrell.Era il 1939 quando accadde la storia raccontata da "La crociata dei bambini", era il 1942 quando Bertolt Brecht la scrisse, ma è oggi che questa storia, nella sua essenza di metafora e persino nel suo terribile realismo, è ancora vera.La storia di un gruppo di bambini che, rimasti orfani di tutto, si uniscono in cerca di sopravvivenza: cibo ma anche mutuo soccorso, assistenza, amicizia, persino amore sotto il gelo dell'inverno polacco.Brecht racconta un'infanzia orfana, di genitori, di riferimenti, di luoghi, di strade da percorrere.Un'infanzia affamata, in viaggio per la costruzione di una comunità fondata sui legami forti, sugli affetti, sulla solidarietà.L'incontro, rivolto a ragazzi dai 10 ai 13 anni, si terrà lunedi 27 gennaio alle ore 18.00 presso la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis in via M.R. Imbriani, 35.L'incontro, organizzato dal Presidio del Libro di Corato, si svolge in collaborazione con la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis.E' promosso dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.Partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria a presidiolibrocorato@libero.it