"La cultura della cura come percorso di pace", è questo il tema del momento di riflessione sul messaggio del Papa per la LIV giornata mondiale della pace, che le realtà associative della diocesi di Trani Barletta Bisceglie – Punti Pace Pax Christi Bisceglie e Corato, Azione Cattolica, Meic, Caritas, Ufficio diocesano Problemi sociali e del lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato – hanno organizzato per lunedì 15 febbraio (alle ore 20, sulla piattaforma Google meet).L'iniziativa, in continuità con quanto negli anni scorsi le suddette associazioni della città di Bisceglie organizzavano nel mese di gennaio, si svolgerà in modalità virtuale a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Proprio tale modalità, lungi dall'essere un limite, può rivelarsi una risorsa in quanto permette il coinvolgimento delle varie realtà associative a livello diocesano e non più solo cittadino.All'incontro di presentazione del tema della Giornata mondiale della Pace interverranno don Tonio Dell'Olio, presidente della Pro Civitate Christiana e redattore di Mosaico di Pace, Gabriella Falcicchio, ricercatrice di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università di Bari e referente regionale del Movimento Nonviolento, don Raffaele Sarno, direttore della Caritas diocesana, e un testimone, Camara Bangali (Gambia), che approfondiranno il tema della cura nella pandemia, in particolare, in relazione alle fragilità, mettendo in evidenza "l'importanza di prendersi cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza e debellare la cultura dell'indifferenza, dello scarto e dello scontro".Modererà l'incontro Donatello Lorusso e concluderà la serata l'arcivescovo, mons. Leonardo D'Ascenzo.Link per seguire l'incontro: https://meet.google.com/dbv-hifn-cie