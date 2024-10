Maria Madre della Speranza e delle Confraternite in pellegrinaggio nella Diocesi

Arrivata nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, l'icona di "Maria, Madre della Speranza e delle Confraternite" sosterà nella nostra diocesi, ospitata presso la cattedrale di Trani, martedì 22 e mercoledì 23 ottobre.

L'effige è stata realizzata dalla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia in preparazione al Giubileo del 2025, che vedrà coinvolte a Roma tutte le confraternite dal 16 al 18 maggio prossimi. L'icona è partita sabato 3 giugno dal Santuario Pontificio della Madonna di Pompei, dove ha preso il via il progetto "Camminando si apre il cammino", un pellegrinaggio della Madonna in tutte le diocesi d'Italia. La stessa rappresentazione, accolta in questi giorni in diocesi, accoglierà poi i fedeli per il Giubileo delle Confraternite.

Ieri, martedì 22 ottobre, l'icona è arrivata a Trani in piazza della Libertà, accolta dalle delegazioni di tutte le confraternite della diocesi, per poi spostarsi verso la cattedrale di Trani, dove è stato recitato il Santo Rosario e, alle 19, l'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo ha presieduto la messa solenne.

L'effige rimarrà nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie anche mercoledì 23 ottobre, quando sarà possibile visitare l'icona. Alle 18 verrà recitato il Santo Rosario, che si concluderà con la preghiera per le confraternite, seguita dalla benedizione e dal saluto al quadro, che si sposterà in visita alla diocesi di Molfetta.