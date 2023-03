"La legalità come risposta al crimine": all'Oriani-Tandoi l'incontro con gli studenti

E' tutto pronto per l'incontro "La legalità come risposta al crimine", un'attività di riflessione e sensibilizzazione che l'Istituto Superiore "A. Oriani-L. Tandoi" (diretto dal dirigente professor Francesco Catalano) promuove nell'ambito delle attività di educazione alla legalità per far comprendere agli studenti l'importanza delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.L'incontro si terrà lunedì 13 marzo, dalle 10.30 alle 12, nella sala riunioni dell'Ipc Tandoi di Corato. Introdurranno i lavori: il dirigente dell'istituto, professor Francesco Catalano, il sindaco della città Corrado De Benedittis, la dirigente dell'Ufficio III dell'Usr Puglia, Giuseppina Lotito. Dialogheranno con gli studenti: la professoressa Assuntela Messina, ex senatrice della Repubblica e vicesegretario generale Fondazione Vittorio Occorsio, il tenente colonnello Adolfo Gregori Comandante della sezione Chimica dei Ris di Roma, il tenente colonnello Dario Mineo Comandante Reparto operativo Bari, il tenente colonnello Massimo Corradetti Comandante Reparto Anticrimine Bari, il colonnello Francesco De Marchis Comandante provinciale Bari.Dopo l'incontro seguirà il dibattito con interventi e spunti di riflessione per discutere delle tematiche affrontate.