La Liceale Giorgia Rutigliani spicca il volo: ammessa alla prestigiosa Scuola Aeronautica "Giulio Douhet"

La determinazione e il coraggio possono spesso spingere a intraprendere percorsi insoliti e ad affrontare sfide atipiche.Questo è ciò che ha fatto Giorgia Rutigliani, un'ex alunna, ormai, del Liceo Classico "Alfredo Oriani", che ha deciso di intraprendere una nuova avventura presso la rinomata Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet", nella città di Firenze.La decisione di Giorgia di abbandonare il percorso scolastico tradizionale e di tuffarsi in una formazione militare è stata un passo audace, che però ha dimostrato l'ambizione e la dedizione che Giorgia ha mantenuto per raggiungere i suoi obiettivi.La Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" è una delle istituzioni più prestigiose d'Italia per la formazione dei futuri piloti e ufficiali dell'Aeronautica Militare. L'ammissione è altamente competitiva e richiede un rigoroso processo di selezione, compresi test fisici, mentali e interviste.Giorgia ha superato tutte queste prove ed è stata ammessa con meriti eccezionali.La formazione ricevuta presso il Liceo Classico e delle Scienze Umane "Oriani" ha certamente rivestito un ruolo fondamentale nella completezza del bagaglio culturale che è servito a Giorgia per riuscire ad essere ammessa nella rosa, di soli posti diciotto, degli studenti del Triennio del Liceo Classico presso l'accademia Douhet.Difatti, nei primi due anni, quelli del ginnasio, Giorgia ha frequentato l'indirizzo scientifico del liceo "Oriani", un indirizzo nel quale il potenziamento delle discipline di Matematica, Fisica e Scienze consente agli studenti di ottenere una solida e approfondita preparazione sia nelle materie scientifiche sia in quelle umanistiche.La decisione di Giorgia ha da subito incontrato il chiaro appoggio da parte della comunità scolastica, in modo particolare dei docenti del consiglio di classe e dei compagni, i quali, sinergicamente, l'hanno sostenuta nei mesi durante i quali Giorgia ha dovuto prepararsi duramente per affrontare le prove di diverso genere che le sono state somministrate.Ella ha iniziato il suo percorso formativo alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" fin dai primissimi giorni di settembre.Sarà un cammino arduo e impegnativo, ma Giorgia è pronta ad affrontare le sfide con determinazione e spirito indomito.È evidente che si tratti di un esempio di come la passione e il coraggio possano spingere un'adolescente a intraprendere un percorso di crescita straordinario.Siamo sicuri che la comunità orianina seguirà con interesse le prossime tappe della sua straordinaria avventura, piena di orgoglio, per aver avuto l'onore di formare e crescere l'eccellenza che Giorgia rappresenta.