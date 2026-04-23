"La luce che non vediamo": il cosmo raccontato dall'astrofilo Pasquale Abbattista

Immagini spettacolari del cosmo, raccontate da Pasquale Abbattista, astrofilo e divulgatore scientifico, venerdì 24 aprile alle 19:30 presso Via Castel del Monte 139, Corato.L'universo non si lascia osservare facilmente. Per coglierne i dettagli più profondi servono telescopi di grandi dimensioni, esposizioni fotografiche che durano centinaia di ore e sensori capaci di captare lunghezze d'onda che l'occhio umano non percepisce: infrarosso, ultravioletto, raggi X, radio. Quello che emerge da queste osservazioni è un racconto straordinario, scritto dalla luce stessa e lungo miliardi di anni. Una storia incredibile, raccontata per immagini.è un incontro divulgativo dedicato alle immagini più spettacolari del cosmo e alla storia che esse ci raccontano: dalla nascita delle stelle nel cuore delle nubi molecolari, alle loro morti esplosive come supernovae, fino alle galassie più remote che si allontanano verso i confini del visibile, portando con sé la memoria dell'universo primordiale.L'iniziativa si rivolge a un pubblico ampio appassionati, curiosi, famiglie, studenti e non richiede alcuna competenza scientifica preliminare. L'obiettivo è restituire, attraverso il linguaggio delle immagini, la meraviglia e la profondità di una storia che ci riguarda tutti: quella della materia di cui siamo fatti.