Guardie campestri
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Cronaca

Furgone rubato ritrovato nelle campagne dalle Guardie Campestri

Sospetti di utilizzo per attività criminali: indagini in corso

Corato - mercoledì 22 aprile 2026 16.28
Mattinata movimentata nelle campagne di contrada Capitolo, dove una pattuglia delle Guardie Campestri ha rinvenuto un furgone Peugeot a noleggio, rubato a Bisceglie nei primi giorni di Marzo.
Il mezzo, abbandonato al centro di un viale interpoderale e privo di motore, presentava la serratura del vano di carico tranciata.
Dopo la segnalazione al 112, i Carabinieri di Trani hanno confermato la provenienza del veicolo e avviato ulteriori accertamenti: si sospetta che possa essere stato impiegato per altri atti criminosi.
Un nuovo episodio che conferma la gravità del fenomeno dei furti di automezzi nel territorio, una piaga che continua a colpire agricoltori e imprese locali.
Le Guardie Campestri coratine ribadiscono il loro impegno quotidiano al fianco delle Forze dell'Ordine per contrastare questa emergenza.
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