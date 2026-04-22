Furgone rubato ritrovato nelle campagne dalle Guardie Campestri

Mattinata movimentata nelle campagne di contrada Capitolo, dove una pattuglia delle Guardie Campestri ha rinvenuto un furgone Peugeot a noleggio, rubato a Bisceglie nei primi giorni di Marzo.Il mezzo, abbandonato al centro di un viale interpoderale e privo di motore, presentava la serratura del vano di carico tranciata.Dopo la segnalazione al 112, i Carabinieri di Trani hanno confermato la provenienza del veicolo e avviato ulteriori accertamenti: si sospetta che possa essere stato impiegato per altri atti criminosi.Un nuovo episodio che conferma la gravità del fenomeno dei furti di automezzi nel territorio, una piaga che continua a colpire agricoltori e imprese locali.Le Guardie Campestri coratine ribadiscono il loro impegno quotidiano al fianco delle Forze dell'Ordine per contrastare questa emergenza.