L'Adriatica Industriale Virtus Corato sfiora l'impresa a Martina

Impresa sfiorata per l'Adriatica Industriale Virtus Corato, che in gara 1 di semifinale playoff gioca due quarti perfetti prima di subire il ritorno dei padroni di casa. La Virtus lotta sino alla fine ma si arrende 62-54 dimostrando di esserci e potersela però giocare alla pari nella serie.Pronti via e D'Introno fa subito esplodere i tifosi coratini arrivati a Martina con la prima tripla di serata. Gli ospiti partono senza alcun timore reverenziale e dopo una fase di studio trovano il primo break del match. Allegretti, Liso e la tripla di Mazzilli regalano il 7-0 che vale il 9-16 con cui Corato spaventa il PalaWojtyla.Martina prova il rientro ma i canestri di Amendolagine e la tripla di Cuomo spingono gli ospiti. Martina subisce ma in chiusura di quarto riduce le distanze con il totem Imsandt (18-22 al 10'). L'avvio di secondo quarto dei virtussini è da favola. Protagonista assoluto è Mazzilli che segna 8 punti in fila con due triple nei primi 4 minuti che lanciano Corato oltre la doppia cifra di vantaggio (18-30). iI pubblico biancoblu è in visibilio mentre in campo gli ospiti difendono forte contro un Martina che fatica a realizzare. Il punteggio resta bloccato per alcuni minuti in cui Corato potrebbe dilagare ma non trova il canestro. Imsandt sveglia però i suoi e dà il via al rientro martinese.I locali con un perentorio 7-0 rientrano in gara. Nel finale di quarto botta e risposta da 3 tra Liso ed il solito Imsandt e punteggio che all'intervallo vede Corato avanti 28-33. Nel terzo quarto, dopo un buon avvio dei coratini con il canestro e libero aggiuntivo di Casalini (32-36), Martina prende in mano la situazione trascinata da Pazzarelli. Il numero 14 inaugura un break di 10-0 che ribalta l'inerzia del match. Corato non riesce per oltre 5 minuti a trovare la retina jonica ed i locali ne approfittano con Imsandt, Valzani e l'eterno Birindelli (42-36). Il canestro di Scaringella sblocca i baresi ma Martina chiude comunque il quarto al comando sul 47-38. Ultimo quarto in cui i coratini provano a non uscire dal match. L'avvio della frazione per Corato, con i canestri di Liso, Casalini, Mazzilli e la tripla di D'Introno, è di quelli importanti. Corato recupera sino al -5 con un parziale di 8-1 e costringe il coach dei locali al timeout.La tripla di Imsandt però spezza le gambe ai virtussini che vengono ricacciati indietro da un 7-0 locale mettendo, di fatto, il match al sicuro. Corato però ha dimostrato di esserci fino alla fine e domenica prossima darà battaglia per vincere al PalaLosito ed allungare la serie a gara 3. NEWGEM BASKET MARTINA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 62 – 54 MARTINA. Imsandt 16, Birindelli 6, Nardelli, Masciulli, Pazzarelli 17, Valzani 6, Ragusa 10, Sperti 2, Liaci 5, Fedele ne, Marangi ne, Angelini ne. All. Leale CORATO: Allegretti 6, Scaringella 2, Mazzilli 13, Liso 7, D'Introno 8, Amendolagine 3, Cuomo 3, Eremita, Maldera, Casalini 12, Piarulli, D'Avanzo ne. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba ARBITRI: Polimeno di Sogliano Cavour (LE) e Masiello di San Vito dei Normanni (BR) PARZIALI: 18-22 28-33 47-38 62-54