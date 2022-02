La magia della musica risuona a Teatro con il coro del Battisti - Giovanni XXIII

Finalmente ce l'hanno fatta gli alunni dell'Istituto Comprensivo Battisti Giovanni 23° a realizzare il loro desiderio: esibirsi sul palco del Teatro Comunale di Corato il 25 Febbraio 2022 a conclusione del Modulo PON " Musica in gioco" – FSE PON-PU-2021-150 – Interventi per il successo scolastico degli studenti.Sul palco, alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo e del pubblico, costituito dai genitori e dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo, gli alunni hanno eseguito una selezione di brani, accompagnati al pianoforte dal M° Giancarlo Direnzo e diretti dal M° Luigi Leo, docente esperto nel modulo PON.Durante le attività pomeridiane gli alunni sono stati supportati dalla docente tutor Paola Marotta, chiamata al delicato compito di dar vita ad una vera e propria squadra di cantori, rappresentata da bambine e bambini appartenenti ad ordini diversi di scuola.Cosa è avvenuto durante lo svolgimento del concerto?E' avvenuto qualcosa di magico: le allieve e gli allievi delle classi quinte della scuola primaria Battisti e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Giovanni 23°, hanno formato un unico gruppo, riappropriandosi di una socializzazione che avevano quasi dimenticato, all'insegna dei valori dell'inclusione e della collaborazione.Il coro "Arcobaleno", questo il suo nome, ha eseguito, durante il concerto intitolato "Sotto la luna", brani con la voce e con il corpo, ricorrendo anche a ritmi con le body percussion.Uno dei brani in scaletta è stato eseguito anche con la LIS, che gli alunni hanno appreso con il supporto della docente Anna Vacca, esperta della Lingua dei Segni, coinvolgendo con la gestualità tecnica della LIS anche il pubblico in sala, apparso subito divertito e simpaticamente collaborativo.Prima di iniziare il concerto i ragazzi, con grande sensibilità, hanno chiesto ai presenti di osservare un minuto di silenzio per i bambini dell'Ucraina, precipitati in un clima di guerra."Il nostro coro è dedicato a loro, con l'auspicio che l'armonia sprigionata dalle voci bianche dei nostri bambini possa veicolare nell'etere un vivido messaggio di speranza" spiegano dalla scuola.