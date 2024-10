La Misericordia di Corato celebra il suo 30° anniversario di fondazione domenica 06 Ottobre

6 foto La Misericordia di Corato celebra il suo 30° anniversario di fondazione

Alle 09:00 di domenica 06 Ottobre, in Piazza Cesare Battisti, lae dei paesi limitrofi si è riunita per celebrare un importante anniversario.Con la partecipazione di associazioni come Fratres e Vigili del Fuoco, l'evento ha riscosso interesse nei cittadini coratini, interessati al programma attuato dagli organizzatori.Anche i più piccoli sono stati coinvolti dalla presente associazione Re-Animator Cabaret, che si è occupata di animare l'evento con palloncini e personaggi dei cartoni animati.Per sottolineare l'importanza dello strumento del defibrillatore in città e del tempestivo intervento di passanti e associazioni di pronto soccorso, sono state attuate due simulazioni.La prima, di tipo traumatologico, prevedeva un incidente d'auto con estrazione del ferito stradale dal veicolo, attraverso l'ausilio dei Vigili del fuoco di Corato. Sono stati simulati l'arrivo dei Vigili del fuoco e dell'ambulanza con i rispettivi tempi di intervento.La seconda simulazione, di tipo clinico, ha illustrato la pratica di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore semiautomatico presente sul posto.La realisticità delle dimostrazioni ha suggerito una corretta via d'intervento in casi simili e una propaganda di informazione sull'utilizzo degli strumenti salvavita e dei contatti di pronto intervento.A seguire, è stata celebrata la Santa Messa presso la Chiesa Matrice della città.