Misericordia, inaugurati taxi sociale e altri tre nuovi mezzi

Giornata importante per la Misericordia di Corato e per tutta la città: questa mattina infatti, in Piazza Cesare Battisti sono stati inaugurati il nuovo taxi sociale e altri tre mezzi, tra cui un'autoambulanza.Il taxi sociale è stato donato in comodato d'uso dalla GMS di Milano, in collaborazione con alcune aziende di Corato che hanno collaborato a tale iniziativa, patrocinata moralmente dal comune di Corato.Il mezzo, in comodato d'uso gratuito, sarà a disposizione della cittadinanza per le persone più bisognose, che potranno essere accompagnate in giro per la città per eventuali commissioni.Per usufruire del servizio, basta contattare il numero della Misericordia 080 872 8222.