La Parrocchia di San Domenico a Corato avrà il suo sito web

Sabato 4 gennaio alle ore 19:30, tra le mura della Parrocchia di San Domenico, sarà presentato ufficialmente il primo sito web della parrocchia: www.parrocchiasandomenico.it .L'obiettivo è valorizzare la figura di San Domenico, celebre per la sua dedizione alla predicazione, alla carità e alla diffusione della fede cristiana, oltre a fornire uno spazio virtuale ricco di strumenti utili per la comunità.Il sito includerà diverse sezioni, tra cui una dedicata alle news per aggiornare i fedeli sugli incontri settimanali, gli orari delle celebrazioni e altre iniziative. Ci sarà anche uno spazio per chi desidera riflettere sulla propria spiritualità e vivere momenti di raccoglimento.Con questa iniziativa, la Parrocchia di San Domenico si avvicina al concetto di connessione, così centrale nella nostra quotidianità, ma talvolta privo di significato umano.La Parrocchia invita tutti a partecipare all'evento di presentazione, che segna un nuovo capitolo nella storia della Chiesa di San Domenico. Il sito è stato donato da Officine Del Valore, agenzia di marketing e comunicazione (www.officinedelvalore.it).