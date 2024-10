La prima seduta del consiglio metropolitano di Bari si apre con la convalida dei consiglieri

Dopo la consultazione elettorale dello scorso 6 ottobre, questa mattina, si è insidiato ufficialmente il nuovo consiglio della città metropolitana di Bari.Tra i 18 eletti ci sono anche il ruvese, la molfettese,, il bitontinomentre per Giovinazzo c'è"Oggi debutta il consiglio metropolitano, uno degli organi della città metropolitana – commenta il sindaco di Bari,– Io spero che, come già successo in passato, si possa fare gioco di squadra e che non ci sia un'alterazione nel rapporto tra maggioranza e opposizione perché qui l'obiettivo è pensare alle proprie comunità e territori. Questo consiglio metropolitano dovrebbe venir fuori dalle logiche del campanile e pensare a un gioco di squadra per crescere tutti quanti insieme nello stesso modo e garantire alla comunità metropolitana le stesse opportunità e diritti".A margine della proclamazione dei consiglieri sono stati anticipati alcuni dei punti che il nuovo consiglio metropolitano dovrà affrontare tra cui quello evidenziato dal sindaco di Bitritto,"L'obiettivo è quello della gestione del piano strategico dell'area metropolitana approvato dal precedente consiglio. Un piano che prevede oltre 8 miliardi di finanziamenti, di cui 5 miliardi già finanziati come misure. Questo rappresenta un messaggio molto chiaro per gli investimenti dei 41 comuni e per la crescita in maniera metropolitana di tutti i comuni dell'area".