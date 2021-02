La Puglia da giovedì in zona gialla

La Puglia da giovedì 11 febbraio torna in zona gialla.La decisione è stata presa dal ministero della Salute a seguito di una riunione straordinaria della cabina di regia di ministero e Istituto superiore di sanità in cui sono stati rivisti i dati pugliesi sul contagio. La richiesta era stata avanzata dalla Regione Puglia, sulla base di un aggiornamento del numero dei posti letto di terapia intensiva liberi, che sono 100 in più rispetto a quelli noti. Lo rende noto il ministero.Si attende la firma dell'ordinanza che firmerà il Ministro Speranza.