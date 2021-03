La Puglia in rosso: torna l'autocertificazione, in allegato il Pdf

Necessaria per giustificare gli spostamenti

Modello autodichiarazione autocertificazione covid

Gran parte dell'Italia si tinge di rosso, Puglia inclusa.Torna quindi l'autocertificazione per gli spostamenti da casa, preferibilmente da stampare e compilare.Il modulo serve a giustificare gli spostamenti necessari che altrimenti non sarebbero consentiti in zona rossa.