La Santa Messa di Pasqua in diretta dalla parrocchia di San Francesco su Coratoviva

La Pasqua è uno dei momenti più alti di fede per quanti la professano. Più che mai, in questo periodo di emergenza, la fede e la preghiera diventano conforto.Per questo CoratoViva si è impegnata in più occasione a diffondere in diretta le celebrazioni religiose e la Santa Messa, celebrate da alcuni sacerdoti della nostra città.L'impegno si rinnova anche e soprattutto in occasione della Santa Pasqua. Grazie alla collaborazione con la Parrocchia di San Francesco sarà per noi possibile, a partire dalle ore 11, trasmettere in diretta la celebrazione della messa pasquale, presieduta da don Mauro Camero.Chiunque volesse seguirla può farlo dalla home page di www.coratoviva.it o attraverso la pagina facebook della parrocchia di San Francesco.