"La vita che verrà – herself", commuove e fa riflettere la platea dell'Alfieri

La vita che verrà – herself, è la seconda pellicola presentata per un pubblico delicato capace di cogliere frammenti d'amore attorno a sé. Conforme ai valori promossi dall'associazione a sostegno della donna, il film incoraggia l'autonomia individuale femminile nel lavoro e nella famiglia e sensibilizza sulla fragilità della salute psicofisica a seguito di episodi traumatici.È ancora sull'universo femminile che la sez. FIDAPA di Corato, guidata dalla presidente Francesca di Ciommo e dalla cinefila Eleonora Piccarreta, cerca di indagare, stavolta sull'elaborazione di un trauma e la conseguente rinascita.Diretto da Phyllida Lloyd, Herself debutta in anteprima mondiale al Sundance Film Festival nel 2020. Con quattro vittorie alle spalle, ambientato in una Dublino asettica in cui la gentilezza è stata dimenticata, racconta la storia dell'ennesima donna vittima di violenza.Sandra, la nostra protagonista madre di due bambine piccole, scappa dall'unica persona che avrebbe dovuto trattarla come fosse un fiore raro. Invece, come un fiore qualunque, l'ha strappata e disintegrata tra le dita della sua stessa mano.Sandra lavora senza sosta, conducendo una vita talmente impegnata soltanto per il gusto di sentirsi svincolata dai resti di una relazione tossica che, purtroppo, ancora giacciono su di lei. Fa quel che può per procurarsi il denaro sufficiente a provvedere ai bisogni delle sue bambine, le sue uniche ragioni di vita. È così che nasce un progetto straordinario e, al giorno d'oggi, quasi surreale: costruire una casa interamente con le proprie mani, in cui ripartire da zero.Una storia di speranza e rinascita che mette in guardia lo spettatore rispetto a sé stesso e alle sue potenzialità. Chi di noi non è mai stato risucchiato in un vortice di tormento quando si è trovato ad affrontare un trauma da solo? Film come questo ci obbligano a guardarci dentro e a trovare soluzioni per quei momenti in cui sentiamo di non poter fare di più.L'arresa non è mai la risposta, e se decidessimo di fare qualcosa per riscattare la nostra posizione, rimarremo certamente sbalorditi di fronte a quanta bellezza silenziosa ci circonda.Dal grande tema della violenza scaturiscono profonde e svariate riflessioni, soprattutto se ci focalizziamo sul ramo che concerne la donna.Come accade per Sandra, talvolta le donne non possono fuggire da una relazione velenosa, perché questo significherebbe lasciarsi indietro la sicurezza di tutto ciò che il patriarcato ha promesso per il "sesso debole". Ciò che in pochi sanno, è che si può costruire una casa anche da soli, lasciando la porta aperta alle sorprese, agli amici, a chi realmente ci vuole bene. Bisogna che il coraggio diventi la prerogativa della donna in un mondo che antepone sempre ciò che è giusto per gli altri, a ciò che è giusto per loro stesse.Scegliere una donna è talmente facile nel mercato colorato dei social media, ma quante volte le donne si scelgono, provando a rispettarsi prima ancora che lo facciano gli altri?