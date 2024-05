La VI edizione di "Maggio in fiore" torna il 25 e il 26 maggio a Corato

Anche quest'anno torna l'appuntamento con Maggio in fiore - "Fiori in scena", l'iniziativa ideata dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato, dedicata in questa VI edizione al connubio tra Teatro e Natura.La manifestazione si svolgerà in Piazza Abbazia, uno dei luoghi più suggestivi e pieni di storia della nostra città, addobbata per l'occasione con allestimenti ispirati alla relazione, particolarmente sentita nei testi teatrali dei secoli scorsi, tra teatro e mondo botanico, quando i nostri antenati vivevano a stretto contatto con la natura, in un sapere popolare condiviso che oggi è andato perduto e che sarebbe auspicabile rivitalizzare.Piazza Abbazia a partire dalla mattina sino alla tarda serata di Sabato 25 maggio, si trasformerà così in un palcoscenico all'aperto pieno di colori e profumi, nel quale gli allievi delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo grado, sotto la guida dei docenti referenti, potranno esibirsi in un susseguirsi gioioso di rappresentazioni.Tante le scuole che hanno aderito all'iniziativa, entusiaste all'idea di portare le proprie rappresentazioni teatrali di fine anno al di fuori delle mura dei propri istituti, avendo così l'opportunità di condividere con la comunità intera un momento importante e formativo di tutto l'anno scolastico. Sul palco, allestito per l'occasione con una scenografia floreale, si succederanno gli spettacoli curati dal II Circolo Didattico "N. Fornelli", referente Benedetta Mazzilli, dall'Istituto comprensivo "Tattoli–De Gaspari", referenti Maria Pia Grammatica e Dina Ricucci, dall'Istituto Comprensivo Statale "Cifarelli-Santarella", referente Carla Pellicani.Alle ore 19.00 di sabato 25 maggio avranno luogo i saluti della Presidente della FIDAPA BPW Italy Rosa De Nicolo, cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco del comune di Corato, Corrado De Benedittis, del Vicesindaco e assessore alle Politiche educative e culturali Beniamino Marcone e dell'Assessore alla Qualità urbana e Urbanistica Antonella Varesano. In chiusura i saluti di Elisabetta Grande, Presidente FIDAPA BPW Italy -Distretto Sud Est.Seguirà la presentazione del tema della VI edizione di "Maggio in fiore" a cura della ideatrice e referente artistica della manifestazione Francesca Di Ciommo, Past President FIDAPA BPW Italy. Le installazioni floreali e artistiche saranno illustrate dalla referente tecnica della manifestazione Anna De Palma, socia Fidapa.Non mancheranno i saluti dei dirigenti delle scuole partecipanti: Savino Gallo, Dirigente I.S.S.S. "Federico II Stupor Mundi", Maria Grazia Campione, Dirigente Istituto Comprensivo Statale "F. Cifarelli–L. Santarella", Maria Rosaria De Simone, Dirigente Istituto Comprensivo "Tattoli–De Gasperi", Rosella Lotito, Dirigente II Circolo Didattico "N. Fornelli".La seconda giornata della manifestazione domenica 26 maggio, si aprirà con il consueto reading letterario a cura della libraia e bibliotecaria Giada Filannino dedicato in questa edizione al "Teatro e natura", con un approfondimento su Shakespeare, dal quale emergerà tutta la passione viscerale del grande drammaturgo per la botanica e per i fiori tutti, da perfetto uomo del suo tempo.Il reading, come nelle passate edizioni, è inserito nel "Maggio dei libri", campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali.Nel pomeriggio di domenica 26 maggio alle ore 19 ci sarà la premiazione della II edizione del concorso di poesia, inserito all'interno di "Maggio in fiore", aperto alle scuole e alla popolazione intera, che quest'anno ha come titolo "Fiori in scena", in linea con il tema della VI edizione della manifestazione.L'adesione alla II edizione del concorso di poesia è stata calorosa, con quasi 150 elaborati pervenuti che saranno esposti come nella scorsa edizione nella cosidetta "Stradina della poesia" che quest'anno è stata individuata in Via Papagno, la stradina che da via Roma conduce in Largo Abbazia.Gli elaborati poetici costituiranno parte dell'allestimento floreale della manifestazione e saranno valutati da tre tipologie di giuria: una giuria di qualità, con esperti individuati dalla FIDAPA BPW Italy-Sezione di Corato, quali il docente di Metodologia della Critica letteraria presso l'Università di Foggia, Gianni Antonio Palumbo, la Presidente FIDAPA BPW Italy –Distretto Sud Est Elisabetta Grande e la socia consigliera FIDAPA BPW Italy Teodora Procacci; una giuria social, che raccoglierà le preferenze espresse sulla pagina facebook e instagram della FIDAPA BPW Italy-Sezione di Corato, e una giuria popolare, i cui voti saranno espressi in loco durante la manifestazione. Per le ultime due giurie la referente è la rappresentante Young nazionale FIDAPA BPW Italy Annalisa D'Introno.Nella fascia serale di domenica 26 maggio è infine previsto un suggestivo saggio di teatro-danza, a cura della scuola Dance LAB di Vittorio Miscioscia. I balletti saranno intervallati da letture ad alta voce della nota attrice coratina Claudia Lerro, direttrice artistica della scuola di teatro Teatri Di.Versi.Alla manifestazione, come in tutti gli anni precedenti, parteciperanno gli alunni del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi", con la realizzazione di opere artistiche ispirate alle illustrazioni di Walter Crane, pittore ed illustratore inglese dei primi del Novecento che si è ispirato alle opere di Shakespeare per creare una serie di illustrazioni floreali di grande bellezza. Gli alunni sono stati seguiti in questo percorso dai docenti Rosanna Quatela, Anna Maria Battista, Giuseppe Di Zanni, Giuseppe Colangelo, in collaborazione con il maestro Giorgio de Grecis che ha realizzato con gli alunni un opera d'arte con l'antica tecnica della scagliola.Sarà possibile ammirare la riproduzione completa delle illustrazioni di Crane, tratte dal libro "I fiori di Shakespeare", il cui lampo di genio è stato dare a boccioli, arbusti e alberi citati da Shakespeare nelle sue opere, un aspetto umano, per lo più di fanciulle armoniose abbigliate di foglie e petali, rami di erbe aromatiche, sospese nell'aria primaverile.In Piazza Abbazia saranno inoltre presenti creazioni artistiche circondate da fiori colorati, ispirate al tema "Teatro e Natura", realizzate dal maestro d'arte Antonio d'Introno.Gli allestimenti floreali saranno a cura di due realtà coratine che hanno fattivamente collaborato con la FIDAPA sin dalla prima edizione di "Maggio in fiore", Ausonia group, che si occuperà dell'addobbo di Piazza Abbazia, e Cozzoli flower stilist, che curerà l'allestimento dell'esposizione delle poesie in via Papagno e Largo Abbazia.La VI edizione di "Maggio in fiore" è inserita nel tabellone della "Primavera Fest", curata dal Comune di Corato.