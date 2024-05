Maggio in fiore conclusa la festa dei fiori e della poesia

La sesta edizione di "Maggio in Fiore" ha portato un'ondata di colore e cultura nella città di Corato, confermando il suo status di evento annuale imperdibile. Quest'anno, la manifestazione ha abbracciato il tema del connubio tra natura e teatro, con un omaggio speciale al Teatro Elisabettiano.La Piazza Abbazia si è trasformata in un palcoscenico all'aperto, vestita a festa per accogliere le esibizioni dei bambini di tre scuole locali. Nonostante le sfide poste dalle intemperie, i giovani artisti hanno dato vita a performance memorabili, riscuotendo un grande successo di pubblico."Maggio in Fiore" non è solo un festival, ma una tradizione che si radica sempre più profondamente nel cuore dei coratini. Oggi, la città si prepara con entusiasmo alla premiazione del secondo concorso letterario legato all'evento. Con oltre 130 componimenti incentrati sui temi dei fiori e della primavera, i piccoli poeti della città hanno dimostrato un talento e una creatività sbocciati.Il numero di opere presentate quest'anno ha superato di ben 80 unità quello dell'edizione precedente, segno dell'interesse crescente che "Maggio in Fiore" suscita.La FIDAPA si sta già attivando per rendere la prossima edizione ancora più grandiosa e spettacolare.La presidente De Nicolo e la past Di Ciommo hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento, sottolineando l'importanza della collaborazione con le istituzioni scolastiche. "È stata una commistione perfetta di arte, teatro e territorio," hanno dichiarato, "che nonostante il maltempo, ha attirato in piazza tantissima gente. Corato ormai aspetta questo evento con trepidazione."Con l'arrivo della primavera, "Maggio in Fiore" si conferma come un appuntamento culturale di rilievo, un momento di celebrazione che unisce la comunità e mette in luce le giovani promesse artistiche della città. Corato attende con ansia la settima edizione, pronta a fiorire ancora una volta sotto il segno dell'arte e della bellezza.