Santa delle Perseguitate: la storia di Santa Scorese arriva a Corato

A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna, lo scorso 8 marzo, la città di Corato accoglie nel suo petto il regista e autore Alfredo Traversa con "Santa delle Perseguitate - L'incredibile caso di Santa Scorese". L'appuntamento organizzato dalla FIDAPA BPW Italy – sezione di Corato, con la promozione della Consulta delle pari opportunità e il patrocinio del Comune di Corato, avrà luogo alle ore 19:30 del prossimo 17 marzo presso la Parrocchia Maria SS. Incoronata.Lo spettacolo, già approdato a Corato nel 2016 e successivamente rielaborato, si configura essere un momento di riflessione, approfondimento e dibattito circa il tema della violenza sulle donne e ripercorre la storia di Santa Scorese, prima vittima di stalking riconosciuta in Italia e uccisa dal suo persecutore nel 1991. Fortemente impegnata nel volontariato e nell'associazionismo, in Vaticano per lei è in corso il processo di beatificazione. Oltre la performance, c'è la conoscenza, la testimonianza e la profondità che verranno raccontate da Traversa e da Rosamaria Scorese, sorella della vittima.Un importante momento di consapevolezza collettiva, in cui interverranno Rosa De Nicolo, Presidente FIDAPA BPW Italy sezione di Corato, Corrado De Benedittis, primo cittadino, Annalisa D'Introno, rappresentante Young Nazionale FIDAPA BPW Italy e promotrice dell'evento, Franca Maria Lorusso, postulatrice causa di canonizzazione della Serva di Dio Santa Scorese, il CAV, Marimar Castrigno e Rosalba di Terlizzi per "Primo Passo", sportello di ascolto, sostegno e orientamento psicologico.Un evento congiunto che vede scendere in campo numerose realtà territoriali, con la collaborazione di Lions Club Corato, Movimento dei Focolari, CAV Pandora, CAV RiscoprirSi, Associazione Agorà 2.0, Adisco sezione di Corato, CAV "Giulia e Rossella", FIDAPA BPW Italy Sezione di Terlizzi e un ringraziamento al parroco della chiesa Maria SS. Incoronata Don Peppino Lobascio, a dimostrare come l'unione congiunta e sinergica sia occasione per promuovere valori di solidarietà, cultura e pari opportunità nella comunità locale.La serata del 17 marzo, così, sarà un momento di incontro, di riflessione e di emozioni condivise, che renderà omaggio alla figura di Santa Scorese e al suo straordinario percorso di vita.