Incendio su via Gravina a Corato: lunga colonna di fumo e traffico bloccato

Traffico bloccato su via Gravina a causa di un incendio divampato in un terreno. Le fiamme hanno raggiunto un'area a ridosso di alcune ville residenziali e di un impianto fotovoltaico, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.Sul posto sono operative le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, insieme alla Polizia Locale, che sta gestendo la viabilità e regolando il traffico.Al momento non si segnalano feriti. Restano in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo.