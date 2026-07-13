Cronaca
Incendio su via Gravina a Corato: lunga colonna di fumo e traffico bloccato
Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento
Corato - lunedì 13 luglio 2026 12.47
Traffico bloccato su via Gravina a causa di un incendio divampato in un terreno. Le fiamme hanno raggiunto un'area a ridosso di alcune ville residenziali e di un impianto fotovoltaico, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.
Sul posto sono operative le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, insieme alla Polizia Locale, che sta gestendo la viabilità e regolando il traffico.
Al momento non si segnalano feriti. Restano in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo.
Sul posto sono operative le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, insieme alla Polizia Locale, che sta gestendo la viabilità e regolando il traffico.
Al momento non si segnalano feriti. Restano in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo.