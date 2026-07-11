Vita di Città
“Il Carnevale di Molfetta & Corato”: il programma del 17 luglio
Il primo evento dopo il gemellaggio tra il carnevale coratino e molfettese
Corato - sabato 11 luglio 2026
Un'ondata di allegria sta per coinvolgere le città di Corato e Molfetta con l'evento "Il Carnevale di Molfetta & Corato" in programma dal 17 al 19 luglio.
Una serata ricca di energia con esibizioni danzanti curate da diverse realtà artistiche: "All Dance" Molfetta, "Super Heroes Mascotte", "Itinerari e Sentieri di Danze", "Scheriffi", "Famiglia Gonzales" e "New Group Animation".
Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà anche lo show della mascotte "Melficto", oltre al consueto DJ set che accompagnerà il pubblico fino al termine della serata.
17 luglio – Corato: Giocondo in piazza Cesare BattistiLa prima serata si svolgerà a Corato, in piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 20.00. Il programma prevede uno spettacolo teatrale dedicato alla poesia giocosa italiana, curato da "Il Carro dei Comici", seguito da una serie di show con protagonisti "Scheriffi", "Famiglia Gonzales" e "New Group Animation". La serata si concluderà con un coinvolgente DJ set finale.
18 luglio – Molfetta: Festa dei Colori nella Villa ComunaleIl cuore della manifestazione si sposterà a Molfetta, dove il 18 luglio la Villa Comunale ospiterà la Festa dei Colori, sempre dalle ore 20.00.
Una serata ricca di energia con esibizioni danzanti curate da diverse realtà artistiche: "All Dance" Molfetta, "Super Heroes Mascotte", "Itinerari e Sentieri di Danze", "Scheriffi", "Famiglia Gonzales" e "New Group Animation".
Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà anche lo show della mascotte "Melficto", oltre al consueto DJ set che accompagnerà il pubblico fino al termine della serata.