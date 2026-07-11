“Il Carnevale di Molfetta & Corato”: il programma del 17 luglio

17 luglio – Corato: Giocondo in piazza Cesare Battisti

18 luglio – Molfetta: Festa dei Colori nella Villa Comunale

17, 18 e 19 luglio – Workshop creativi

Un'ondata di allegria sta per coinvolgere le città di Corato e Molfetta con l'evento "Il Carnevale di Molfetta & Corato" in programma dal 17 al 19 luglio.La prima serata si svolgerà a Corato, in piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 20.00. Il programma prevede uno spettacolo teatrale dedicato alla poesia giocosa italiana, curato da "Il Carro dei Comici", seguito da una serie di show con protagonisti "Scheriffi", "Famiglia Gonzales" e "New Group Animation". La serata si concluderà con un coinvolgente DJ set finale.Il cuore della manifestazione si sposterà a Molfetta, dove il 18 luglio la Villa Comunale ospiterà la Festa dei Colori, sempre dalle ore 20.00.Una serata ricca di energia con esibizioni danzanti curate da diverse realtà artistiche: "All Dance" Molfetta, "Super Heroes Mascotte", "Itinerari e Sentieri di Danze", "Scheriffi", "Famiglia Gonzales" e "New Group Animation".Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà anche lo show della mascotte "Melficto", oltre al consueto DJ set che accompagnerà il pubblico fino al termine della serata.Durante tutte e tre le giornate, a Molfetta, sarà possibile partecipare ai workshop creativi curati da "Aria di Mare", con laboratori dedicati alla realizzazione di orecchiette colorate e chiacchiere di Carnevale, attività pensate per coinvolgere famiglie e bambini in un'esperienza all'insegna della tradizione e della fantasia.