Investito in zona Oasi a Corato, gatto rischia la soppressione: si cerca eventuale proprietario

È una vera e propria corsa contro il tempo quella in corso per salvare un giovane gatto maschio, trovato gravemente ferito nei giorni scorsi sul territorio di Corato. L'animale, un esemplare splendido e dall'indole straordinariamente socievole, si trova attualmente ricoverato in una clinica specializzata del capoluogo barese, ma la sua sopravvivenza è legata a un filo sottilissimo: si cerca con la massima urgenza la sua famiglia d'origine o, in alternativa, un'adozione del cuore che possa garantirgli le cure necessarie.Il ritrovamento è avvenuto in, a Corato. A notare il micio adagiato sul ciglio della strada, dolorante e impossibilitato a muoversi correttamente, è stato un cittadino che si è rivolto a un conoscente, attivo nella gestione di una colonia felina locale. Di fronte a un rapido peggioramento delle condizioni generali dell'animale, si è reso necessario l'immediato trasporto a Bari, presso una clinica veterinaria, per un ricovero d'urgenza.I successivi accertamenti diagnostici eseguiti dall'equipe medica hanno confermato il quadro clinico: il gatto è stato vittima di un violento investimento stradale, che ha causato lesioni profonde alla coda e a uno degli arti posteriori. Il trauma ha compromesso il quadro neurologico dell'animale, che al momento non è più in grado di espletare le proprie funzioni fisiologiche in modo autonomo e necessita di assistenza medica costante, inclusa la premitura manuale della vescica.Una situazione complessa che ha spinto il signore, impossibilitato a farsi carico della gestione e delle terapie intensive di un gatto con tali disabilità all'interno di una colonia all'aperto, a prospettare la dolorosa opzione della soppressione per evitare ulteriori sofferenze. Una scelta che le volontarie della sezione ENPA Ruvo di Puglia, contattate dal signore che ha ricoverato il gatto, e lo stesso personale veterinario stanno cercando di scongiurare in ogni modo.Il gatto, descritto come estremamente giovane, affettuoso e fiducioso nei confronti dell'uomo, mostra infatti una fortissima reattività e attaccamento alla vita. Proprio il suo comportamento e le ottime condizioni generali precedenti all'incidente portano i veterinari a ipotizzare che si tratti di un, presumibilmente smarrito o scappato da un'abitazione della zona e non abituato alla strada.L'appello è dunque rivolto a chiunque abbia smarrito un gatto giovane con queste caratteristiche a Corato, nei pressi della zona Oasi, o a chi sia in grado di riconoscerlo dalle foto. Si valutano inoltre richieste di stallo o adozioni speciali da parte di persone o strutture esperte nella gestione di gatti neurologici.