Furto di pesche a Corato
Furto di pesche a Corato
Cronaca

Sventato furto di pesche a Corato: una persona fermata e denunciata

Tempestivo l'intervento delle Guardie Campestri Corato

Corato - martedì 14 luglio 2026 10.55
Nelle prime ore della mattinata, una pattuglia della Guardie Campestri Corato, impegnata nel servizio di controllo ha notato un'autovettura Fiat Punto sconosciuta parcheggiata in contrada Coppa di Zezze, nell'agro di Corato, nelle vicinanze di un frutteto appartenente a un associato.

Insospettito dalla presenza del veicolo, l'operatore ha effettuato un controllo all'interno del fondo agricolo, dove ha individuato un uomo intento a raccogliere pesche senza alcuna autorizzazione.

Accertata l'illecita attività, l'operatore ha immediatamente contattato il proprietario del terreno e, contestualmente, ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Corato, che ha preso in consegna il responsabile per gli accertamenti di competenza. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l'intervento ha consentito di impedire che il furto venisse portato a termine.

  • furto
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