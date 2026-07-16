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Politica

L'assessore alla sicurezza urbana Sciscioli: «Ho avviato subito il confronto con la Polizia Locale»

Tutte le misure da adottare urgentemente per garantire la sicurezza dei cittadini

Corato - giovedì 16 luglio 2026 11.07 Comunicato Stampa
«Come noto, meno di un mese fa, il 18 giugno 2026, ho ricevuto dal sindaco la delega alla Polizia Locale, oltre a quella al Bilancio e allo Sport. Anche con la Polizia Locale ho avviato immediatamente una interlocuzione, allo scopo di cercare soluzioni atte ad arginare i fenomeni di microcriminalità e rendere la città più sicura.» Così l'assessore Gennaro Sciscioli.

«Il 15 luglio ho ricevuto una nota della forza politica di maggioranza Intesa Riformista, con alcune proposte per la sicurezza urbana. Rassicuro tutti, ed in particolare gli amici di Intesa Riformista, che sono già al lavoro - ha proseguito -. Esattamente un giorno prima, il 14 luglio, ho inviato una comunicazione ufficiale al comandante ed al vice-comandante della Polizia locale, mettendo in copia Il sindaco e il Segretario generale, contenente le mie precise indicazioni sulle misure da adottare urgentemente per garantire la sicurezza dei cittadini.»

Il testo completo della comunicazione:
"Gentilissimi,
negli ultimi anni, la nostra città e l'intero territorio del nord-barese sono interessati da una presenza, sempre più invasiva, della criminalità organizzata, che penetra nel tessuto sociale ed economico, attraverso il controllo del traffico di sostanze stupefacenti, l'usura e le estorsioni.
Accanto a questi fenomeni di criminalità organizzata, ed in stretta correlazione con gli stessi, sono in aumento episodi di microcriminalità, molte volte ad opera di minorenni, che minano la sicurezza dei cittadini.
Soprattutto nelle ore serali, la città è "controllata" da bande di giovani (molti già noti alle forze dell'ordine) che, con la violenza fisica e verbale, con la minaccia e con l'uso di armi da taglio e/o da fuoco, intimoriscono i cittadini, impedendo una corretta e serena convivenza civile.
Se alle forze dell'ordine statali è demandato il compito di effettuare attività investigative ed azioni repressive sulla criminalità organizzata, alla Polizia locale è affidato il compito di repressione dei fenomeni di microcriminalità, di mantenimento dell'ordine pubblico, di sequestro dei mezzi non autorizzati (monopattini e biciclette elettriche non conformi alla legge), di comminazione di sanzioni per l'accesso con mezzi di trasporto in aree pedonali, sanzioni ad automobilisti per guida pericolosa, sanzioni a pub e locali pubblici per violazione delle norme sull'occupazione del suolo pubblico o per la musica ad alto volume nei dehors, senza autorizzazione.
Per quanto sopra, chiedo che si proceda immediatamente alla messa in atto delle seguenti azioni:
- Pattugliamento, con agenti a piedi, delle Piazze centrali (Piazza Sedile, Piazza di Vagno, Piazza Abbazia, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza indipendenza) e delle vie centrali, nelle ore 18.00-22.00,
- Estensione dei suddetti controlli, almeno un giorno a settimana, senza una precisa calendarizzazione, in modo da sfruttare l'effetto sorpresa, alla fascia oraria 22.00-24.00.
A tal proposito ho già verificato in Ragioneria la disponibilità di un budget di ore per il pagamento degli straordinari al personale.
- Controllo del territorio cittadino, soprattutto nelle aree più sensibili (in particolare nelle le piazze sopra citate, ma anche Piazza Venezuela, Piazza Palermo, Via Nicola Salvi), attraverso personale in motocicletta, nella fascia oraria 14.00 – 18.00.
- Sequestro di monopattini e biciclette elettriche non a norma;
- Controllo ed eventuale sanzione degli esercizi di somministrazione che violino le norme di riferimento sulla diffusione di musica nei dehors, o che organizzino eventi senza autorizzazione da parte del Comune;
- Creazione di un presidio fisso di Polizia locale in Piazza Di Vagno, in locali comunali.
- Controllo più frequente dei documenti di identità di soggetti in atteggiamenti sospetti e fermo di soggetti in atteggiamenti violenti.
- Proroga del contratto con le società di vigilanza privata per il controllo dei beni comunali.
La presente comunicazione ha carattere di urgenza e rappresenta un formale atto di indirizzo politico.
Cordiali saluti.
L'assessore alla Polizia locale
Gennaro Sciscioli"

«Aggiungo che, con le variazioni di Bilancio, che saranno approvate entro fine luglio, stiamo prevedendo l'acquisto di un ufficio mobile del valore di circa € 100.000,00, ed una manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza per quasi € 200.000,00. Nel Bilancio di previsione 2027/2029 prevederemo, inoltre, le risorse per nuove assunzioni di agenti di Polizia locale.» ha concluso l'assessore.
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