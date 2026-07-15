Futuro Nazionale: domenica l’incontro in piazza Cesare Battisti a Corato

Domenica 19 luglio Futuro Nazionale sarà in piazza Cesare Battisti a Corato, dalle ore 19 alle ore 22, per incontrare i cittadini, ascoltare le loro idee, far conoscere il nostro impegno e rafforzare la presenza di Futuro Nazionale sul territorio."Essere presenti significa dimostrare con i fatti che crediamo nel progetto che stiamo costruendo".