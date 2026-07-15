Corato, piazza Cesare Battisti
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Politica

Futuro Nazionale: domenica l’incontro in piazza Cesare Battisti a Corato

L’incontro si terrà dalle ore 19 alle ore 22

Corato - mercoledì 15 luglio 2026 11.26 Comunicato Stampa
Domenica 19 luglio Futuro Nazionale sarà in piazza Cesare Battisti a Corato, dalle ore 19 alle ore 22, per incontrare i cittadini, ascoltare le loro idee, far conoscere il nostro impegno e rafforzare la presenza di Futuro Nazionale sul territorio.

"Essere presenti significa dimostrare con i fatti che crediamo nel progetto che stiamo costruendo".
Futuro Nazionale: domenica l’incontro in piazza Cesare Battisti a Corato
  • piazza Cesare Battisti
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