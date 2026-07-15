Futuro Nazionale: domenica l’incontro in piazza Cesare Battisti a Corato

Corato - mercoledì 15 luglio 2026
11.26 Comunicato Stampa
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Domenica 19 luglio Futuro Nazionale sarà in piazza Cesare Battisti a Corato, dalle ore 19 alle ore 22, per incontrare i cittadini, ascoltare le loro idee, far conoscere il nostro impegno e rafforzare la presenza di Futuro Nazionale sul territorio.
"Essere presenti significa dimostrare con i fatti che crediamo nel progetto che stiamo costruendo".
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