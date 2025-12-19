Laboratori Urbani in rete 2017: una nuova opportunità per le associazioni giovanili

L'Avviso Pubblico "Laboratori Urbani in Rete 2017" della Regione Puglia intende sostenere lapubblici e la loro, di produzione creativa e culturale, ditra generazioni.L'incontro tenutosi ieri 18 dicembre in Sala Consiliare presso il Palazzo di Città,, è stato un invito alle associazioni giovanili per discutere circa l'uso del secondo piano del palazzo in Viale Ettore Fieramosca 169, un'area di circa 300 m².Lo spazio sarà affidato per un tempo di circa 5 anni ad associazioni che presentino nel direttivo una significativa maggioranza di membri tra i 14 e i 35 anni e che propongano un progetto originale: necessario è pensare alla vocazione tematica dello spazio, che deve riguardare l'ambito artistico, fotografico, teatrale e deve essere continuamente vissuto.L'obiettivo è quello di proporre iniziative originali e non semplici duplicazioni, guardando ai bisogni di Corato e nello specifico dell'utenza giovanile.Il contributo massimo affidato per il progetto sarà di