Laboratorio socializzante "Eco Walking Group" domani al via

A partire da mercoledì 14 giugno 2023 sul territorio di Corato è possibile partecipare alle attività di "Eco Walking Group", un laboratorio socializzante per famiglie, promosso dal Centro Servizi per le Famiglie, in collaborazione con l'associazione Puliamo Corato e con l'Ambito Territoriale Corato, Ruvo e Terlizzi.Il laboratorio consiste in due incontri nelle date del 14 e 21 giugno, dalle 18.30 alle 20.00. Il primo incontro si svolgerà presso la Villa Comunale, un momento in cui i partecipanti si dedicheranno ad una passeggiata all'interno del Parco unitamente alla pulizia dello stesso; il secondo incontro prevede invece una passeggiata itinerante con partenza dal Parco Comunale sino alle vie del Centro cittadino, sempre accompagnate da attività di pulizia. Le attività saranno gratuite, rivolte ai cittadini del territorio. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3533614632.Il progetto dell'Eco Walking Group è da considerarsi un'innovativa esperienza di laboratorio, basata su divertimento, socializzazione e lavoro di rete sul territorio.«Proseguono le attività territoriali del Centro Servizi per le Famiglie. - Commenta l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario-. Questa volta insieme all'ormai nota Puliamo Corato, che da anni mette al centro del dibattito e dell'azione pubblica il tema della tutela e della bellezza degli spazi pubblici. Fare Politiche Sociali significa anche sensibilizzare le famiglie alla cura del territorio».