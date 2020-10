Lavori di raddoppio ferroviario, transito sospeso in via Giappone

Avranno luogo dal 20 al 22 ottobre gli interventi relativi alla realizzazione del raddoppio ferroviario in corrispondenza del passaggio a livello di via Giappone che conduce alla Strada Esterna Via Vecchia Trani.Pertanto, con ordinanza dirigenziale, è disposta la sospensione temporanea del transito veicolare e pedonale in corrispondenza del suddetto passaggio a livello nelle giornate interessate dai lavori e comunque fino al termine degli stessi.Il provvedimento è emesso su richiesta dell'azienda operante, la Fersalento S.r.l., ai fini dell'esecuzione dei lavori di armamento ferroviario in corrispondenza del PL di via Giappone in condizione di sicurezza, sia per chi lavora sia per gli utenti della strada.I residenti e le attività industriali e commerciali potranno utilizzare i percorsi alternativi per raggiungere le loro sedi così disposti: via B. Gigli, via Trani, SP 378 e Strada Esterna Via Vecchia Trani.