Eventi
Le dolci tradizioni pugliesi presentate in un concorso gastronomico
Il connubio vincente Rotary Club Corato e Alberghiero Tandoi
Corato - martedì 30 maggio 2023 6.13
LE DOLCI TRADIZIONI PUGLIESI TRA SALA CUCINA E ACCOGLIENZA, UN PERCORSO ENOGASTROOMICO PUGLIESE CURATO DAGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO TANDOI DI CORATO IN COLLABORAZIONE CON IL ROTARY CLUB DI CORATO
IL PADRONE DI CASA, IL DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S. ORIANI-TANDOI DI CORATO- PROF. FRANCESCO CATALANO HA SOTTOLINEATO COME L'ALBERGHIERO È UNA SCUOLA CHE FORMA ED INFORMA, PROIETTANDO GLI STUDENTI VELOCEMENTE NEL CONTESTO LAVORATIVO. IL PRESIDENTE ROTARY CLUB CORATO DOTT. GIANPAOLO MUSCI HA RINGRAZIATO RAGAZZI E DOCENTI PER IL. SUPPORTO DATO IN OGNI MANIFESTAZIONE DEL ROTARY.
NEL VIVO DELLA SERATA
I RAGAZZI HANNO PRESENTATO LA LORO " DOLCE OPERA " ESAMINATI E Q GIUDICATI DA UNA GIURIA COMPOSTA DAL
PRESIDE PROF. FRANCESCO CATALANO
PRESIDENTE ROTARY CLUB CORATO DOTT. GIANPAOLO MUSCI
PROF. CATALDO MARCONE RESPONSABILE DIPARTIMENTO ENOGASTRONOMIA ISTITUTO ALBERGHIERO TANDOI
PROF. GIOVANNI GIGLI REPSONSABILE DIPARTIMENTO SALA/BAR ISTITUTO ALBERGHIERO TANDOI
PROF. ANGELO RISTANI RESPONSABILE DIPARTIMENTO ACCOGLIENZA TURISTICA ISTITUTO ALBERGHIERO TANDOI
SALVATORE TURTURO PRESIDENTE AREA SUD F.I.C FEDERAZIONE ITIALIANA CUOCHI
GIOVANNI CASTIGLIA SOMMELIER & BARMAN A.I.B.E.S
LE PRESENTAZIONI RIGUARDAVANO UN PERCORSO ENOGASTRONOMICO PUGLIESE A CURA DELL'ALUNNA DANIELA LASORSA CLASSE 4° SEZ. F – INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA CON SUPPORTO PROF. ANGELO RISTANI E FRANCESCO POLIGNANO.
UNA PRESENTAZIONE DI DOLCI PUGLIESI CON DESCRIZIONE INGREDIENTI IN LINGUA ITALIANA E INGLESE A CURA DEGLI STUDENTI ALDO BOMBINO DELLA CLASSE 5 B CUCINA E RAFFAELE OLIVIERI DELLA CLASSE 4B CUCINA CON SUPPORTO DEL PROF. VINCENZO DELLA DUCATA E PROF. EMANUELE SPECCHIA.
E PER FINIRE UN ABBINAMENTO FOOD AND COCKTAIL CON LA PRESENTAZIONE IN LINGUA ITIALIANA E LINGUA INGLESE DI UN COCKTAIL DAL NOME "CRYSTAL ROSES" PREPARATO DALLE STUDENTESSE ARIANNA BELLARTE E ILARIA PINTO DELLA CLASSE 5D INDIRIZZO SALA/BAR CON IL SUPPORTO DELLA PROF.SSA ENZA VALENTE
AL TERMINE DELLA SERATA
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI CON UN OMAGGIO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL ROTARY DOTT. MUSCI CHE HA OFFERTO UN OMAGGIO ALLA SCUOLA NELLA PERSONA DEL PRESIDE PROF. FRANCESCO CATALANO ED AL TERMINE APERICENA PER TUTTI I PRESENTI CON TORTA CELEBRATIVA EVENTO
IL PADRONE DI CASA, IL DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S. ORIANI-TANDOI DI CORATO- PROF. FRANCESCO CATALANO HA SOTTOLINEATO COME L'ALBERGHIERO È UNA SCUOLA CHE FORMA ED INFORMA, PROIETTANDO GLI STUDENTI VELOCEMENTE NEL CONTESTO LAVORATIVO. IL PRESIDENTE ROTARY CLUB CORATO DOTT. GIANPAOLO MUSCI HA RINGRAZIATO RAGAZZI E DOCENTI PER IL. SUPPORTO DATO IN OGNI MANIFESTAZIONE DEL ROTARY.
NEL VIVO DELLA SERATA
I RAGAZZI HANNO PRESENTATO LA LORO " DOLCE OPERA " ESAMINATI E Q GIUDICATI DA UNA GIURIA COMPOSTA DAL
PRESIDE PROF. FRANCESCO CATALANO
PRESIDENTE ROTARY CLUB CORATO DOTT. GIANPAOLO MUSCI
PROF. CATALDO MARCONE RESPONSABILE DIPARTIMENTO ENOGASTRONOMIA ISTITUTO ALBERGHIERO TANDOI
PROF. GIOVANNI GIGLI REPSONSABILE DIPARTIMENTO SALA/BAR ISTITUTO ALBERGHIERO TANDOI
PROF. ANGELO RISTANI RESPONSABILE DIPARTIMENTO ACCOGLIENZA TURISTICA ISTITUTO ALBERGHIERO TANDOI
SALVATORE TURTURO PRESIDENTE AREA SUD F.I.C FEDERAZIONE ITIALIANA CUOCHI
GIOVANNI CASTIGLIA SOMMELIER & BARMAN A.I.B.E.S
LE PRESENTAZIONI RIGUARDAVANO UN PERCORSO ENOGASTRONOMICO PUGLIESE A CURA DELL'ALUNNA DANIELA LASORSA CLASSE 4° SEZ. F – INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA CON SUPPORTO PROF. ANGELO RISTANI E FRANCESCO POLIGNANO.
UNA PRESENTAZIONE DI DOLCI PUGLIESI CON DESCRIZIONE INGREDIENTI IN LINGUA ITALIANA E INGLESE A CURA DEGLI STUDENTI ALDO BOMBINO DELLA CLASSE 5 B CUCINA E RAFFAELE OLIVIERI DELLA CLASSE 4B CUCINA CON SUPPORTO DEL PROF. VINCENZO DELLA DUCATA E PROF. EMANUELE SPECCHIA.
E PER FINIRE UN ABBINAMENTO FOOD AND COCKTAIL CON LA PRESENTAZIONE IN LINGUA ITIALIANA E LINGUA INGLESE DI UN COCKTAIL DAL NOME "CRYSTAL ROSES" PREPARATO DALLE STUDENTESSE ARIANNA BELLARTE E ILARIA PINTO DELLA CLASSE 5D INDIRIZZO SALA/BAR CON IL SUPPORTO DELLA PROF.SSA ENZA VALENTE
AL TERMINE DELLA SERATA
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI CON UN OMAGGIO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL ROTARY DOTT. MUSCI CHE HA OFFERTO UN OMAGGIO ALLA SCUOLA NELLA PERSONA DEL PRESIDE PROF. FRANCESCO CATALANO ED AL TERMINE APERICENA PER TUTTI I PRESENTI CON TORTA CELEBRATIVA EVENTO