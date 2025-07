Le rubano la borsa dall'auto in sosta, 69enne finisce in ospedale

Una rapina in pieno giorno (nel mirino è finita una borsa) e una donna resta ferita. È accaduto oggi, a Corato: la vittima, una donna di 69 anni rimasta sotto shock, è stata trasportata in ospedale. I fatti sono avvenuti alle ore 08.00 di stamattina in viale Vittorio Veneto, mentre la donna era ferma all'interno della propria auto.Ad un tratto,s'è avvicinato all'auto. Uno di loro, dopo essere sceso, ha aperto la portiera e le ha strappato la borsa. Ad agire i soliti delinquenti che sempre più spesso adottano la tecnica della sottrazione delle borse dalle auto in sosta. Sono rapidi e di solito "indolori". Non questa volta, però: la 69enne, infatti, ha cercato di resistere, ma nella colluttazione è rimasta ferita. E nonostante abbia chiesto aiuto, nessuno era presente nei paraggi.I tre banditi, dopo essersi impossessati della borsa, si sono immediatamente allontanati, mentre la donna, dopo essere stata soccorsa è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, dove le sono stati applicati dei punti di sutura per la guarigione della ferita. Sul posto, intanto, è intervenuta una pattuglia della. Per qualche istante ha fatto capolino anche una pattuglia dei, che subito ha proseguito nella sua marcia, per le ricerche dei tre fuggitivi.Per le indagini - l'ipotesi di reato è di rapina impropria - sono al lavoro i militari della, i quali hanno avviate le ricerche dei banditi, anche tramite il racconto della donna e la visione dei filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza. Al momento, però, non vi sono ancora dettagli sull'identità dei ricercati.