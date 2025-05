Tir sequestrato e rapinato, sei arresti dei Carabinieri. Il colpo a Corato

Rapina a mano armata con sequestro di persona a danno di un autotrasportatore, riciclaggio, ricettazione, favoreggiamento reale e personale. Sono questi i reati a carico di 6 persone, arrestate all'alba dai Carabinieri, per un colpo avvenuto a Corato.Su mandato della Procura di Trani, infatti, circa 50 militari del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, coadiuvati in fase esecutiva dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno eseguito 6 arresti (5 in carcere; 1 agli arresti domiciliari).Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina a mano armata con contestuale sequestro di persona commessa in danno di un autotrasportatore, riciclaggio e ricettazione di autovetture provento di furto nonché di favoreggiamento reale e personale. L'indagine, coordinata dalla Procura di Trani e condotta dai militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, è partita a febbraio scorso.Gli arrestati sono Michele Carrara, 48 anni, di Bitonto, marito di Carmela Germano, consigliere comunale di Molfetta che sostiene la giunta Minervini, Giuseppe Frappampina, 40 anni di Bari, Riccardo Guglielmi, 57 anni, Giuseppe D'Avanzo, 53 anni di Andria, Francesco Fortunato, 62 anni di Andria e Nicola Rella, 71 anni di Andria.