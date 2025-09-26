Eventi
Legambiente Corato, con "Ambiente in piazza" due giorni sull'economia circolare
Sabato 27 settembre l'incontro sul riciclo. Domenica 28 settembre l'iniziativa di "Puliamo il Mondo"
Corato - venerdì 26 settembre 2025 Comunicato Stampa
Una serata informativa e di confronto pubblico sull'economia circolare e sulla corretta gestione dei rifiuti si terrà domani, sabato 27 settembre, a Corato, nell'ambito dell'iniziativa "Ambiente in piazza", promossa da Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" di Corato, dalle ore 19 in piazza Vittorio Emanuele.
L'appuntamento, dal titolo "Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Strategie per un'economia circolare", sarà un'occasione per conoscere strategie, strumenti e buone pratiche che permettono di trasformare i rifiuti in risorse. L'obiettivo è promuovere un modello di sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza.
Durante l'incontro saranno presentate esperienze virtuose e modalità concrete per applicare nella vita quotidiana le tre "R" fondamentali dell'economia circolare: riduzione, riuso e riciclo.
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con SANB (Servizi Ambientali Nord Barese) e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione per una gestione responsabile dei rifiuti e per la riduzione dell'impatto ambientale.
Interverranno Nicola Toscano, presidente SANB, Salvatore Mastrorillo, ingegnere ambientale SANB, Giovanni Capurso, docente e attivista. Modererà Annamaria Fiore, segretaria Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" – Corato.
In chiusura del weekend, domenica 28 settembre, il circolo Legambiente Corato parteciperà alla storica iniziativa nazionale "Puliamo il Mondo" – patrocinata dal Comune di Corato – in viale Arno dalle ore 8.30, una giornata dedicata al volontariato ambientale e alla cura degli spazi pubblici.
L'attività coinvolgerà cittadini, associazioni e volontari in un'azione collettiva di pulizia e rigenerazione urbana, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e promuovere una cultura ecologica condivisa. Nel corso della mattinata sarà possibile donare del materiale di cancelleria per la Comunità Indaco - Casa della Mamma di Corato, mediante lo "Zaino del Cigno".
«Con Ambiente in piazza – dichiara Giuseppe Faretra, presidente del circolo Legambiente Corato – vogliamo offrire ai cittadini uno spazio di riflessione, confronto e azione concreta per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Solo con il coinvolgimento attivo di tutti – istituzioni, famiglie, imprese e singoli cittadini – è possibile costruire un futuro sostenibile. Con Puliamo il Mondo vogliamo promuovere non solo il rispetto dell'ambiente, ma anche forme di cittadinanza e sensibilizzare sulla riqualificazione di un'area periferica. Con lo "Zaino del cigno" vogliamo supportare l'importante realtà sociale Indaco - Casa della Mamma di Corato. Attività e impegno sono le forme dell'ambientalismo scientifico di Legambiente».
