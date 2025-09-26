Legambiente Corato, con "Ambiente in piazza" due giorni sull'economia circolare

Una serata informativa e di confronto pubblico sull'economia circolare e sulla corretta gestione dei rifiuti si terrà domani,a Corato, nell'ambito dell'iniziativa, promossa dadi Corato, dalle ore 19 in piazza Vittorio Emanuele.L'appuntamento, dal titolo, sarà un'occasione per conoscere strategie, strumenti e buone pratiche che permettono di trasformare i rifiuti in risorse. L'obiettivo è promuovere un modello di sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza.Durante l'incontro saranno presentate esperienze virtuose e modalità concrete per applicare nella vita quotidiana le tre "R" fondamentali dell'economia circolare: riduzione, riuso e riciclo.L'iniziativa è realizzata in collaborazione con SANB (Servizi Ambientali Nord Barese) e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione per una gestione responsabile dei rifiuti e per la riduzione dell'impatto ambientale.Interverranno, presidente SANB,, ingegnere ambientale SANB,, docente e attivista. Modererà, segretaria Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" – Corato.In chiusura del weekend,, il circolo Legambiente Corato parteciperà alla storica iniziativa nazionale– patrocinata dal Comune di Corato – in viale Arno dalle ore 8.30, una giornata dedicata al volontariato ambientale e alla cura degli spazi pubblici.L'attività coinvolgerà cittadini, associazioni e volontari in un'azione collettiva di pulizia e rigenerazione urbana, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e promuovere una cultura ecologica condivisa. Nel corso della mattinata sarà possibile donare del materiale di cancelleria per la, mediante lo«Con Ambiente in piazza – dichiara, presidente del circolo Legambiente Corato – vogliamo offrire ai cittadini uno spazio di riflessione, confronto e azione concreta per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Solo con il coinvolgimento attivo di tutti – istituzioni, famiglie, imprese e singoli cittadini – è possibile costruire un futuro sostenibile. Con Puliamo il Mondo vogliamo promuovere non solo il rispetto dell'ambiente, ma anche forme di cittadinanza e sensibilizzare sulla riqualificazione di un'area periferica. Con lo "Zaino del cigno" vogliamo supportare l'importante realtà sociale Indaco - Casa della Mamma di Corato. Attività e impegno sono le forme dell'ambientalismo scientifico di Legambiente».