Legambiente sostiene il campo di Libera a Corato.In occasione del primo campo di Libera dal 31 Luglio al 6 Agosto, un gruppo di volontari e un artista muralista realizzeranno un murales sulla facciata di una casa popolare in Via Aurelia. Corato si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto grazie al progetto MUVT! (Muoviti), promosso da Libera Corato e Libera Puglia, insieme anche alla nostra associazione ed altre del territorio, con il patrocinio del Comune di Corato.Per realizzare questo murales, però, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo lanciato una campagna collettiva di raccolta fondi per coprire i costi dei materiali artistici, dell'attrezzatura e delle spese operative necessarie per portare a termine il progetto. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, farà la differenza. Per donare e partecipare a MUVT!, basta collegarsi al seguente link: https://gofund.me/21d793e9 La campagna collettiva resterà aperta fino a settembre 2023.Per il campo il circolo di Legambiente farà una colletta alimentare il giorno venerdì 28 luglio dalle ore 19,30 alle ore 21 presso la sede in Piazza Vittorio Emanuele,23. I cibi richiesti possono essere i seguenti: biscotti, caffè, yogurt, latte a lunga conservazione, fette biscottate, marmellata, riso, tonno e scatolame in genere, pasta e passata di pomodoro. Tutti questi alimenti saranno utilizzati nel corso della settimana del campo di Libera a Corato.Il circolo di Legambiente seguirà il campo con varie attività.Nel corso della mattinata del 1 agosto i volontari di Libera incontreranno a Corato il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani che sarà accompagnato dalla Direttrice regionale pugliese Daniela Salzedo." Il nostro circolo, dopo aver promosso la creazione del presidio cittadino di Libera, si sta affiancando alle attività dello stesso presidio e al campo concretamente-esordisce il presidente del Circolo Giuseppe Faretra. La presenza del presidente Nazionale Stefano Ciafani e della direttrice regionale Daniela Salzedo sono i segni tangibili di quanto tutta la nostra associazione nei suoi vari organi-conclude il presidente Giuseppe Faretra-crede nei valori e nella cultura della legalità come strumento per lo sviluppo sostenibile e il progresso del nostro territorio