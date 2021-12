Letture e libri durante le festività natalizie nel paesaggio murgiano

Il Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con Le Masserie Zucaro, propone "Letture e libri durante le festività natalizie", una attività di lettura e un laboratorio sul tema del dono.Nella suggestiva atmosfera del paesaggio murgiano, i bambini e i loro genitori pregusteranno le pagine di libri avvincenti, illustrati con tecniche particolari, e avranno l'opportunità di sperimentare la loro creatività e manualità.Il laboratorio, rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni, sarà curato da Carmen Centrone, pedagoga teatrale.Gli appuntamenti saranno due: lunedì 27 dicembre 2021 e lunedì 3 gennaio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso Le Masserie Zucaro in Contrada Posticchio nei pressi di Castel del MonteIl laboratorio di lettura è gratuito.È obbligatorio prenotare inviando una mail a presidiolibrocorato@libero.it o telefonare ai numeri 08831955528 o 3291033699Gruppi contingentati in osservanza della normativa anticovidIniziativa promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.