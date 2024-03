La Seconda Edizione della XCO Borbonica Cup Prende il Via in Puglia

Oggi, giovedì 7 marzo, alle ore 16:00, si terrà la presentazione ufficiale della seconda edizione del circuito XCO Borbonica Cup presso la sala conferenze dell'Assessorato al Turismo della Regione Puglia, situata alla Fiera del Levante a Bari, lungomare Starita, padiglione 107. Questo evento segna l'inizio della stagione agonistica della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) nel centro Sud Italia.L'edizione 2024 del circuito prenderà il via in Puglia e si concluderà in Abruzzo, attraversando le affascinanti location di Palmarigi (LE), Randazzo (CT), Rocca Imperiale (CS), Eboli (SA) e Civitella del Tronto (TE). Due delle cinque tappe faranno parte del Challenge XCO Puglia, con la prima in programma a Maglie il 10 marzo e la seconda a Rocca Imperiale in Calabria il 25 aprile.Il progetto Borbonica Cup, lanciato nel 2023, si arricchisce quest'anno con l'aggiunta della tappa abruzzese. La manifestazione unisce sport, territorio e storia, elementi distintivi del XCO Borbonica Cup.All'evento interverranno personalità di spicco, tra cui:- Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia- Carmine Acquasanta, vice presidente nazionale vicario della Federazione Ciclistica Italiana- Giuseppe Calabrese, Presidente regionale FCI Puglia- Massimo Ghirotto, presidente della commissione nazionale fuoristrada FCI- I sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali delle città ospitanti le tappe- Delegati delle FCI regionali di Sicilia, Campania, Calabria e AbruzzoLa XCO Borbonica Cup è pronta a offrire un'altra stagione emozionante, combinando la passione per il ciclismo con la scoperta delle bellezze e delle storie del territorio italiano.