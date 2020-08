Madonna del Pozzo, stasera la Santa Messa con Mons. D'Ascenzo

La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non affievolisce la devozione per il culto mariano da parte della città di Corato.Come per la festa patronale di San Cataldo e le altre festività religiose, anche i festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo dovranno fare a meno quest'anno della processione del simulacro della Vergine Maria lungo il corso cittadino.Niente bancarelle, banda e sbandieratori per celebrare la Madonna di Capurso a cui i coratini sono molto devoti, ma resta viva la devozione dei cittadini che potranno stringersi in preghiera questa sera durante la solenne concelebrazione delle ore 19:00 presieduta dall'arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo sul spiazzale antistante la chiesa di San Giuseppe, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-Covid.Un momento di importante di raccoglimento per tutti i devoti fedeli invocare la Madonna ed attingere l'acqua della speranza dal suo pozzo e chiederle intercessione presso suo Figlio.